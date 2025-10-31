Vụ Thuận An: Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà xin giảm án

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa gửi thông báo kháng cáo, kháng nghị trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh.

Vào hồi đầu tháng 9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng vụ án, ông Phạm Thái Hà, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lĩnh án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng ảnh hưởng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sau phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo Phạm Thái Hà và bị cáo Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài 3 người trên, 14 bị cáo khác xin giảm nhẹ hoặc được hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: P.A.).

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Cụ thể có gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó Nguyễn Duy Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán,...

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.