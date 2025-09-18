Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà lĩnh 5 năm 6 tháng tù

14h30 ngày 18/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, bản luận tội của Viện kiểm sát khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài qua nhiều dự án trọng điểm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng, làm suy thoái đạo đức công vụ, tạo điều kiện hình thành lợi ích nhóm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên xét xử (Ảnh: P.A.).

Đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Duy Hưng là Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An).

Trước đó trong quá trình xét xử, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo về những hành vi vi phạm và bày tỏ mong muốn HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Theo cáo trạng được Viện kiểm sát công bố tại phiên tòa, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Cụ thể có gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; gói thầu số 13 dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; gói thầu số 02 dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 dự án quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Nguyễn Duy Hưng tại phiên toà (Ảnh: P.A.).

Để trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Sau khi nhờ tiếp cận, Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Bên cạnh đó Nguyễn Duy Hưng còn chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các ban quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán,...

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu/dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát của Nhà nước số tiền lớn. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đối với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) 3 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An mức án 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An 7 năm tù; Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An 30 tháng tù; Đỗ Đình Phan, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 3 năm tù.

Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù.