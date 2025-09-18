Chiều nay tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
(Dân trí) - Trong quá trình xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo khác đều thành khẩn khai báo và mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về.
Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần tranh luận.
Trước đó trong quá trình xét xử hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo về những hành vi vi phạm và bày tỏ mong muốn HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.
Đứng trước bục khai báo, trả lời thẩm vấn bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, trình bày thông qua vụ án bản thân nhận thấy một số tồn tại trong công tác vận động đầu tư xây dựng cơ bản.
Hưng cho biết, cơ bản các gói thầu về ngân sách hiện nay đều được chỉ định nhà thầu tham gia trước, đơn cử như gói thầu cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ).
Tại gói thầu này, Nguyễn Duy Hưng tiếp nhận thông tin qua báo chí nên đã mời gọi một số nhà thầu để thành lập liên danh tham gia đấu thầu. Song các nhà thầu đều hỏi: "Có nhận được sự ủng hộ của tỉnh hay chủ đầu tư không?".
Ông Hưng ngầm hiểu bối cảnh cơ chế "xin - cho" tồn tại đã lâu nên việc đảm bảo minh bạch, sòng phẳng trong công tác đấu thầu là rất khó.
Tại tòa, ông chủ Tập đoàn Thuận An bày tỏ mong muốn có những thay đổi về chính sách để tạo sự công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, tạo ra sân chơi bình đẳng để các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu một cách sòng phẳng, để không có những hành vi vi phạm pháp luật.
Nguyễn Duy Hưng đưa ra ví dụ đơn cử như Tập đoàn Thuận An đã có thương hiệu, năng lực trong việc thi công các dự án giao thông trên cả nước và được một số tập đoàn lớn mời tham gia nhiều dự án.
Ngay sau đó, đại diện Viện kiểm sát ngắt lời bị cáo và phân tích Nhà nước đã có những quy định đầy đủ, chặt chẽ liên quan đến đấu thầu minh bạch, công khai, những hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu. Tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã "giẫm đạp" nên quy định và dẫn đến những vi phạm.
Về cơ chế "xin - cho" mà Nguyễn Duy Hưng nhắc đến, Viện kiểm sát nhấn mạnh ở góc độ nào đó doanh nghiệp phải tiên phong đi trước để bỏ vấn nạn này.
Tại bục khai báo, nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà bày tỏ sự ăn năn và muốn gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp.
Ông Hà bộc bạch việc phải cách ly với xã hội, với gia đình khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con. Khoảng 17 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo cho biết rất đau xót cả thể xác và tinh thần.
Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã bắt đầu từ khi bị khai trừ ra khỏi Đảng. Nhắc đến tình tiết được nhiều tổ chức và cá nhân có văn bản, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, ông Hà mong được HĐXX xem xét khi lượng hình.
Trong bản luận tội của Viện kiểm sát (VKS) khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài qua nhiều dự án trọng điểm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng, làm suy thoái đạo đức công vụ, tạo điều kiện hình thành lợi ích nhóm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân.
Bị cáo Hưng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.
Đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Duy Hưng là Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An).
Mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với 29 bị cáo:
1. Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
2. Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đề nghị 3-4 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Với nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:
3. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 10-11 năm tù.
4. Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 6-7 năm tù.
5. Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 5-6 năm tù.
6. Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, 3-4 năm tù.
7. Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 2 năm 6 tháng-3 năm tù.
8. Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang, bị đề nghị 6-7 năm tù.
9. Đàm Văn Cường, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang, 4-5 năm tù.
10. Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban quản lý dự án Bắc Giang, bị đề nghị 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.
11. Nguyễn Văn Toán, cựu Trưởng phòng kỹ thuật, tổng hợp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, 2 năm - 2 năm 6 tháng.
12. Nguyễn Đức Tuấn, cựu cán bộ Phòng quản lý giám sát, Ban quản lý dự án Bắc Giang, 2 năm - 2 năm 6 tháng.
13. Nguyễn Văn Lâm, cựu Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông, bị đề nghị 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
14. Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang, bị đề nghị 5-6 năm tù.
15. Lưu Xuân Hiếu, cựu Phó phòng điều hành dự án nước ngoài, Ban quản lý dự án Tuyên Quang, bị đề nghị 18-24 tháng tù.
16. Phạm Quang Giang, cựu cán bộ phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý dự án Tuyên Quang, 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
17. Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, 4-5 năm tù.
18. Cao Ngọc Phúc, cựu Phó ban phụ trách điều hành dự án nhóm A, Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, 30-36 tháng nhưng cho hưởng án treo.
19. Võ Tá Thanh, cựu Trưởng phòng dự án 3, Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, 18-24 tháng nhưng cho hưởng án treo.
20. Vương Đình Kiều, cựu cán bộ Ban quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; cựu Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, 18-24 tháng nhưng cho hưởng án treo.
21. Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4-5 năm tù.
22. Nguyễn Chí Cường, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.
23. Phạm Văn Duân, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4-5 năm tù.
24. Đỗ Đình Phan, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 3-4 năm tù.
25. Trịnh Văn Thanh, cựu Phó phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.
26. Lê Văn Măng, cựu cán bộ phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.
27. Bùi Thanh Tuân, cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo, 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
28. Nguyễn Quang Huy, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, bị đề nghị 4-5 năm tù.
29. Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục Trưởng quản lý xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam, bị đề nghị 3-4 năm tù.