Chiều nay tuyên án cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9 Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước kết thúc phần tranh luận.

Trước đó trong quá trình xét xử hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo về những hành vi vi phạm và bày tỏ mong muốn HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sớm trở về với gia đình, xã hội.

Đứng trước bục khai báo, trả lời thẩm vấn bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, trình bày thông qua vụ án bản thân nhận thấy một số tồn tại trong công tác vận động đầu tư xây dựng cơ bản.

Hưng cho biết, cơ bản các gói thầu về ngân sách hiện nay đều được chỉ định nhà thầu tham gia trước, đơn cử như gói thầu cầu Đồng Việt (tỉnh Bắc Giang cũ).

Ông Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: P.A.).

Tại gói thầu này, Nguyễn Duy Hưng tiếp nhận thông tin qua báo chí nên đã mời gọi một số nhà thầu để thành lập liên danh tham gia đấu thầu. Song các nhà thầu đều hỏi: "Có nhận được sự ủng hộ của tỉnh hay chủ đầu tư không?".

Ông Hưng ngầm hiểu bối cảnh cơ chế "xin - cho" tồn tại đã lâu nên việc đảm bảo minh bạch, sòng phẳng trong công tác đấu thầu là rất khó.

Tại tòa, ông chủ Tập đoàn Thuận An bày tỏ mong muốn có những thay đổi về chính sách để tạo sự công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, tạo ra sân chơi bình đẳng để các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu một cách sòng phẳng, để không có những hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Duy Hưng đưa ra ví dụ đơn cử như Tập đoàn Thuận An đã có thương hiệu, năng lực trong việc thi công các dự án giao thông trên cả nước và được một số tập đoàn lớn mời tham gia nhiều dự án.

Ngay sau đó, đại diện Viện kiểm sát ngắt lời bị cáo và phân tích Nhà nước đã có những quy định đầy đủ, chặt chẽ liên quan đến đấu thầu minh bạch, công khai, những hành vi bị nghiêm cấm trong đấu thầu. Tuy nhiên các bị cáo trong vụ án đã "giẫm đạp" nên quy định và dẫn đến những vi phạm.

Về cơ chế "xin - cho" mà Nguyễn Duy Hưng nhắc đến, Viện kiểm sát nhấn mạnh ở góc độ nào đó doanh nghiệp phải tiên phong đi trước để bỏ vấn nạn này.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng (Ảnh: P.A.).

Tại bục khai báo, nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Thái Hà bày tỏ sự ăn năn và muốn gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, đồng nghiệp.

Ông Hà bộc bạch việc phải cách ly với xã hội, với gia đình khiến bản thân không có cơ hội chăm sóc bố và các con. Khoảng 17 tháng ở trong trại tạm giam, bị cáo cho biết rất đau xót cả thể xác và tinh thần.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng hình phạt dành cho bị cáo đã bắt đầu từ khi bị khai trừ ra khỏi Đảng. Nhắc đến tình tiết được nhiều tổ chức và cá nhân có văn bản, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, ông Hà mong được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Trong bản luận tội của Viện kiểm sát (VKS) khẳng định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, kéo dài qua nhiều dự án trọng điểm, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng, làm suy thoái đạo đức công vụ, tạo điều kiện hình thành lợi ích nhóm, ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân.

Bị cáo Hưng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thao túng quá trình tham gia, trúng thầu và thi công hàng loạt gói thầu lớn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Duy Hưng là Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An).