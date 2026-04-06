Vụ thu giữ hàng trăm cây muội hồng: Khó xử lý tang vật

Ngày 6/4, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã có văn bản gửi các hạt kiểm lâm trên địa bàn về việc khuyến nghị xử lý tang vật là cây, phôi cây muội hồng bị tạm giữ trong thời gian qua.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, kể từ khi xuất hiện tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây muội hồng, đơn vị đã chủ động theo dõi, đánh giá đây là vấn đề có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, đặc biệt tại khu vực rừng núi đá.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra các phôi cây muội hồng bị thu giữ (Ảnh: Hoàng Dương).

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm tra, qua đó xử lý hơn 30 vụ vi phạm, góp phần răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, tang vật là cây, phôi cây (thân cắt khúc, gốc, rễ, cành) thuộc loại dễ hư hỏng, khó bảo quản lâu dài nếu không được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, nếu thanh lý theo quy định có thể dẫn đến nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên và tạo sơ hở cho việc quay vòng tang vật, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Qua nắm bắt thông tin, hiện nay trên thị trường chưa có cơ sở kinh doanh, trồng hợp pháp loại cây này; việc xác định giá trị tang vật gặp nhiều khó khăn, không ổn định, phụ thuộc lớn vào thị hiếu người chơi cây cảnh.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa khuyến nghị các đơn vị xử lý tang vật phải đúng quy định về xử lý vi phạm hành chính và quản lý lâm sản, phù hợp với tính chất đặc thù của tang vật là cây rừng tự nhiên; hạn chế tối đa việc bán ra thị trường đối với tang vật là cây muội hồng có nguồn gốc từ rừng tự nhiên nhằm tránh hợp thức hóa hồ sơ và phát sinh tiêu thụ trái phép.

Đối với tang vật là cây còn sống, có khả năng phục hồi, các đơn vị cần ưu tiên bàn giao cho ban quản lý rừng, khu bảo tồn hoặc các đơn vị có chức năng để trồng lại, phục hồi sinh cảnh; trường hợp không đủ điều kiện trồng lại thì tổ chức chăm sóc, bảo quản tạm thời theo quy định.

Đối với phôi cây và các bộ phận của cây (gốc, rễ, cành, thân cắt khúc), các đơn vị cần xem xét xử lý theo hướng xác lập quyền sở hữu toàn dân hoặc sử dụng vào mục đích công ích, phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật; không tổ chức bán đấu giá trong trường hợp có nguy cơ hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản.

Một địa điểm bán cây muội hồng tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Trường hợp bắt buộc phải xử lý theo hình thức bán ngay đối với tang vật vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nguồn gốc, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho việc kiểm soát khi lưu thông trên thị trường.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ hơn 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.

Trong thời gian tới, tình hình vi phạm có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Hạt trưởng Kiểm lâm cần nâng cao trách nhiệm, chủ động kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm, không để hình thành “thị trường ngầm” đối với cây rừng tự nhiên.