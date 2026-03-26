Bắt tạm giam thanh niên livestream lừa bán hàng trăm cây muội hồng giả

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Văn Nam (SN 1999) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt các quyết định tố tụng đối với Triệu Văn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, từ cuối tháng 12/2025, Nam sử dụng tài khoản TikTok “Hồng Mê Muội” và Zalo “Vườn nhà sam” để livestream rao bán cây hồng muội (hay còn gọi là cây muội hồng) - một loại cây cảnh đang được ưa chuộng thời gian gần đây.

Khi khách có nhu cầu, Nam yêu cầu chuyển trước một khoản tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, Nam không giao cây hồng muội như quảng cáo mà gửi các cành sầm đá đã vặt hết lá, chỉ để lại phần búp non giống cây hồng muội. Phần gốc được vùi trong chậu đất hoặc cát, có giá trị thấp hơn nhiều so với cây thật.

Khi phát hiện bị lừa, nhiều khách hàng gọi điện, nhắn tin phản hồi nhưng Nam không trả lời hoặc chặn liên lạc.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn này, Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT tại số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến hoặc làm việc với điều tra viên thụ lý để trình báo, giải quyết theo quy định.