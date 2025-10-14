"Siêu lừa" liên tục tung chiêu mới, sinh viên sập bẫy hàng loạt

Những cú lừa mang tên “việc nhẹ lương cao”

Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là giả danh các công ty tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến.

Ban đầu, các đối tượng đăng tải bài viết với hình ảnh chỉn chu, có biểu trưng (logo), hợp đồng mẫu, thậm chí cả đường dẫn đến website để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Khi nạn nhân liên hệ, chúng hướng dẫn sang các ứng dụng như Telegram, Zalo để trao đổi công việc, rồi dần dần yêu cầu nạp tiền kích hoạt tài khoản, mở nhiệm vụ hoặc nâng cấp độ.

Mỗi bước đều được dàn dựng khéo léo, khiến người tham gia tin rằng mình đang thực sự được làm việc và nhận thù lao xứng đáng.

Từ sau màn hình máy tính, nhiều chiêu trò tuyển dụng ảo len lỏi vào đời sống sinh viên (Ảnh: Phương Thảo).

Mai Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò này. Trong thời gian rảnh rỗi, cô mong muốn tìm một công việc làm thêm trực tuyến (freelance online) để có thêm thu nhập.

Khi lướt Facebook, Quỳnh bắt gặp nhiều bài đăng với tiêu đề hấp dẫn như “tuyển gấp freelancer” hay “việc nhẹ lương cao”. Tò mò, cô quyết định nhắn tin thử cho một tài khoản tuyển dụng.

Người đăng tự xưng là quản lý dự án giới thiệu công việc viết bài đánh giá (review) khách sạn nhằm tăng lượng đánh giá 5 sao trên các nền tảng đặt phòng.

Mọi trao đổi ban đầu diễn ra khá chuyên nghiệp, thậm chí còn có cả hợp đồng mẫu gửi kèm, khiến Quỳnh tin tưởng. Tuy nhiên, sau khi được yêu cầu chuyển sang ứng dụng Telegram để nhận việc, cô bắt đầu cảm thấy bất thường.

“Tại đó, họ yêu cầu tôi tải một ứng dụng khác và nạp 165.000 đồng để mở nhiệm vụ. Thấy vô lý, tôi dừng lại ngay”, nữ sinh kể.

Đối tượng lừa đảo dụ nạn nhân sang Telegram để nhận việc và nạp tiền (Ảnh: NVCC).

Tương tự, Ngọc Mai, sinh viên năm hai Trường Đại học Sài Gòn, nhớ lại trải nghiệm “đau ví” của mình khi tìm việc làm thêm trực tuyến.

Cô cho biết, trong một lần lướt nhóm Facebook dành cho sinh viên, Mai nhìn thấy bài đăng tuyển cộng tác viên tiếp thị liên kết sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, với lời quảng cáo “chỉ cần có điện thoại, vài tiếng rảnh mỗi ngày có thể kiếm 200.000-300.000 đồng”.

Theo hướng dẫn, cô được giao nhiệm vụ gắn giỏ hàng và chia sẻ đường dẫn đến sản phẩm (link); nếu có người mua qua link đó, cô sẽ được hưởng hoa hồng 10% mỗi sản phẩm.

Tin tưởng, cô sinh viên làm theo hướng dẫn, nạp 200.000 đồng để kích hoạt tài khoản. Ban đầu, sau khi hoàn thành một vài nhiệm vụ, cô thực sự nhận được tiền, nên càng thêm tin tưởng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người tuyển dụng tiếp tục yêu cầu Mai nạp thêm tiền để nâng cấp độ và nhận nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, cô chuyển thêm hơn một triệu đồng. Kết quả, tài khoản của Mai bị khóa, còn người liên hệ thì "biến mất" không dấu vết.

“Điều khiến tôi chủ quan vì mọi thứ được làm rất chuyên nghiệp. Họ có logo công ty, gửi cả hợp đồng trực tuyến với dấu đỏ rõ ràng. Mình còn thấy hàng trăm bình luận phía dưới khen là uy tín, đã rút tiền thành công nên tin tưởng. Ai ngờ tất cả là bình luận ảo được dựng sẵn”, Ngọc Mai chia sẻ

Sau vụ việc, cô phải đổi số điện thoại vì bị gọi làm phiền, thậm chí lo sợ bị lộ thông tin cá nhân khi từng gửi ảnh căn cước công dân để xác minh tài khoản.

Khi cái bẫy được "diễn" như thật

Không thể phủ nhận, làm việc trực tuyến ngày càng phổ biến, nhưng chính sự tiện lợi ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo với vô vàn chiêu thức.

Những kẻ đứng sau thường đánh vào tâm lý của sinh viên: lương cao, việc nhẹ, làm tại nhà, không cần kinh nghiệm.

Chúng dựng kịch bản như thật, có fanpage, logo công ty, hợp đồng trực tuyến đóng dấu đỏ, thậm chí cả đội ngũ hỗ trợ viên trò chuyện chuyên nghiệp. Bên dưới các bài đăng, hàng loạt bình luận giả đã rút tiền thành công, uy tín 100% càng khiến người đọc mất cảnh giác.

Tin nhắn giao dịch thành công được dàn dựng nhằm đánh lừa người tìm việc (Ảnh: NVCC).

Chỉ khi được yêu cầu nạp tiền để kích hoạt tài khoản, đặt cọc để nhận nhiệm vụ hoặc gửi thông tin cá nhân để xác minh, nhiều sinh viên mới bắt đầu nghi ngờ. Nhưng lúc đó, họ đã lộ đủ thông tin để bị lợi dụng hoặc mất tiền mà không thể đòi lại.

Theo chia sẻ của chị Thùy Linh, người có nhiều năm làm tuyển dụng nhân sự làm việc tự do thì bản chất làm việc trực tuyến không xấu.

“Nhiều công việc thật sự uy tín, mang lại cơ hội phát triển kỹ năng, nếu các bạn biết cách chọn lọc. Tuy nhiên, hiện có không ít đối tượng lợi dụng sự “non nớt” của sinh viên để trục lợi. Chỉ cần bạn nhẹ dạ, họ sẽ có hàng chục cách khiến bạn mất tiền”, chị bộc bạch.

Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân

Theo các chuyên gia, làm việc trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời đại số. Song, muốn bước vào thế giới ấy an toàn, sinh viên cần học cách nhận diện và tự bảo vệ mình.

Trước hết, bất kỳ công việc nào yêu cầu chuyển tiền trước, mua tài khoản, hay cung cấp thông tin cá nhân đều đáng ngờ. Một nhà tuyển dụng thật sẽ không bao giờ yêu cầu ứng viên đặt cọc để được làm việc. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nguồn tuyển dụng là điều bắt buộc - hãy xem kỹ website chính thức, email công ty, fanpage có tích xanh hay không.

Không ít sinh viên sập bẫy lừa đảo việc làm trực tuyến (Ảnh: AI).

Nếu vẫn băn khoăn, sinh viên có thể tìm hiểu thông tin từ các nhóm đánh giá uy tín, hoặc hỏi ý kiến bạn bè, giảng viên trước khi quyết định.

“Đừng tin bình luận có sẵn trên bài đăng, vì đa phần là giả. Hãy chủ động tra cứu tên công ty trên Google hoặc các diễn đàn việc làm để biết người khác từng phản ánh gì”, chị Thùy Linh khuyên.

Ngoài ra, sinh viên nên ưu tiên tìm việc qua các nền tảng đáng tin cậy hoặc các chương trình liên kết chính thức giữa trường đại học và doanh nghiệp. Đây là cách hạn chế rủi ro, đồng thời đảm bảo quyền lợi nếu có tranh chấp xảy ra.

Tên sinh viên đã được thay đổi

Phương Thảo