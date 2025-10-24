"Siêu lừa" Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thế Bình (71 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank), Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc chi nhánh Agribank Chi nhánh 6) và 2 đồng phạm về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2007, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường gặp gỡ ông Nguyễn Thế Bình.

Ông Dương Thanh Cường lại bị truy tố (Ảnh: Xuân Duy).

Tại cuộc gặp, Cường đặt vấn đề và được ông Bình đồng ý tạo điều kiện vay tiền để mua đất thực hiện dự án. Bị can Bình sau đó chỉ đạo ông Trung làm thủ tục cho Cường vay vốn; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Hội sở chính ngân hàng để ông Bình xem xét, xử lý.

Cường đến chi nhánh ngân hàng gặp Trung để lập hồ sơ vay vốn. Trung gọi bị can Hồ Văn Long, thời điểm này là Phó trưởng Phòng Tín dụng của chi nhánh, đến phòng làm việc để Long làm thủ tục cho Cường vay. Trung nói rõ với Long rằng Cường là khách hàng do ông Bình giới thiệu và chỉ đạo cho vay.

Thực hiện chỉ đạo của Trung và biết Cường là khách hàng của ông Bình, Long tiếp tục chỉ đạo cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ, lập thủ tục cho Công ty Bình Phát của Cường vay vốn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Cường đã làm giả và nâng khống giá trị các hợp đồng mua bán đất, hợp đồng tư vấn dự án nộp cho ngân hàng. Ngoài ra, người này còn thông đồng với cán bộ ngân hàng sử dụng quyền sử dụng đất và dự án không đủ điều kiện pháp lý, không đủ giá trị thực tế để làm tài sản thế chấp.

Số tiền vay được, thay vì sử dụng đúng mục đích, bị can Cường chi tiêu cá nhân, trả nợ và không hạch toán vào sổ sách công ty.

Cơ quan tố tụng xác định Dương Thanh Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm quy định, phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao xác định ông Nguyễn Thế Bình giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt quá trình phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm chính. Các bị can Dương Thanh Cường và đồng phạm là người trực tiếp thực hiện hành vi, giúp sức.

Đối với bị can Nguyễn Thế Bình hiện đang bị truy nã, cơ quan tố tụng xác định nếu người này không ra trình diện hoặc đầu thú, sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.