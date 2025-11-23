Vụ Shark Thủy: 44 bất động sản đang được thế chấp ngân hàng

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa, kê biên để đảm bảo thu hồi tài sản.

Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra đã phong tỏa một tài khoản ngân hàng đứng tên ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ), với số dư hơn 101 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng kê biên khối cổ phần, cổ phiếu đứng tên các bị can hoặc người liên quan, xác định tổng giá trị hơn 127,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ) (Ảnh: A.P.).

Bên cạnh đó, khi rà soát hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan Egroup, lực lượng chức năng phát hiện 32 bất động sản thuộc các công ty trong hệ sinh thái này và 12 bất động sản thuộc Công ty Nhất Trần tại Gia Lai và TPHCM.

Do toàn bộ số bất động sản trên đều đang thế chấp ngân hàng, cơ quan điều tra đã ra văn bản đề nghị dừng mọi biến động, thay vì thực hiện kê biên trực tiếp theo quy định.

Những biện pháp trên nhằm ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản và phục vụ cho quá trình thu hồi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư trong vụ án.

Cũng theo kết luận điều tra, đã có 27/29 bị can và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã nộp tiền để khắc phục hậu quả, tổng hơn 47,9 tỷ đồng. Riêng các bị can nộp gần 12 tỷ đồng, trong đó ông Thủy nộp hơn 2 tỷ đồng.

Việc tự nguyện nộp tiền được cơ quan tố tụng ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm, cũng như là căn cứ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của hàng nghìn nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án.