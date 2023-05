Vụ sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Khởi tố quản lý dự án

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Định cho biết, liên quan vụ tai nạn lao động khiến 11 người thương vong, xảy ra vào tháng 9/2022, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Đào Ngọc Khoa (42 tuổi, quê Hưng Yên) và Nguyễn Thành Dương (34 tuổi, trú Bình Định) về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Khoa là quản lý dự án có công trình xảy ra sự cố nói trên. Dương là Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Tân Dương (Công ty Tân Dương) - đơn vị thi công nhà xưởng.

Hiện trường vụ sập tường nhà xưởng khiến 5 người chết (Ảnh: Doãn Công).

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 16/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định sự cố xảy ra do nhà thầu đã áp dụng biện pháp thi công thực tế không hợp lý, chưa đảm bảo sự ổn định, an toàn tuyệt đối.

Chủ thể có trách nhiệm quản lý an toàn thi công chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định trong quá trình thi công.

Vì vậy, khi chịu tác động của gió, khung nhà bị dao động, gây mất ổn định tổng thể.

Bản thân 2 bị can Dương và Khoa cũng thừa nhận việc thi công bức tường khung có độ cao hơn 15m và dài 38m nhưng không có biện pháp chống đỡ, không đảm bảo an toàn; để cho công nhân thi công mà không có ý kiến với chủ đầu tư cũng như các đơn vị có liên quan để tìm cách khắc phục hoặc dừng thi công.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khoa và Dương về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát đề nghị phê chuẩn.