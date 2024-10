Vụ phát hiện thi thể phụ nữ trên sông: Triệu tập chồng cũ nạn nhân

Ngày 12/10, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết đã triệu tập ông Đ. (56 tuổi, chồng cũ nạn nhân H.T.H. (55 tuổi, ở thôn Phú Ninh, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà H.

"Chúng tôi đã giao Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với Công an huyện Hoài Ân, cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Công an cũng triệu tập người chồng cũ của nạn nhân để làm rõ thêm vụ việc", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay.

Đoạn sông Kim Sơn nơi phát hiện thi thể nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó ngày 7/10, gia đình nạn nhân H.T.H. không liên lạc được với bà này nên tổ chức tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến khoảng 1h ngày 12/10, một người dân đang bắt cá trên sông Kim Sơn phát hiện một thi thể trên sông. Nơi phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2km.

Bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương lạ.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Hoài Ân đã chỉ đạo tập trung các lực lượng và Công an xã Ân Nghĩa khẩn trương làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Công an huyện Hoài Ân đã triệu tập ông Đ. đến cơ quan công an làm việc. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ.