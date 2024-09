Vụ ô tô bị rạch khi đỗ trước tiệm bánh trung thu: Nữ nhân viên nhận lỗi

Ngày 13/9, thông tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Thắng Lợi về vụ người dân tố bị nhân viên của tiệm bán bánh trung thu dùng vật sắc nhọn rạch ô tô, phía đơn vị đã chuyển vụ việc lại cho công an phường để xử phạt hành chính.

Theo một nguồn tin, sau khi được cơ quan công an mời làm việc, nữ nhân viên của tiệm bánh trung thu đã thừa nhận chính mình đã dùng vật nhọn để rạch xe của người khác.

Chiếc ô tô đỗ trước tiệm bán bánh trung thu đã bị rạch xước (Ảnh: A.Q.).

Anh Q. (35 tuổi, giáo viên dạy lái) cho biết, nữ nhân viên bán bánh trung thu xin lỗi anh vì đã nóng giận rạch ô tô khi anh đỗ trước tiệm bán bánh ở vỉa hè và anh Q. đang chờ xử lý từ cơ quan công an.

"Cá nhân tôi chỉ muốn nữ nhân viên có hành vi rạch xước ô tô phải khắc phục hậu quả, chứ cũng không muốn làm quá lớn sự việc", anh Q. nói.

Trước đó sáng 5/9, anh Q. đỗ ô tô trên đường Lê Thánh Tông (phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột), trước một cửa tiệm bán bánh trung thu trên vỉa hè.

Do khu vực vỉa hè trên có rất nhiều quầy bán bánh trung thu sát nhau, đường không có biển báo cấm dừng đỗ nên anh đã đỗ xe trước một cửa hàng để qua phòng khám đối diện có việc cá nhân.

Anh Q. khẳng định anh không đỗ chắn ngang quầy bán bánh mà di chuyển xe tiến lên phía trước để không ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh của cửa hàng này.

Camera hành trình ghi lại cảnh nữ nhân viên dùng vật nghi là chìa khóa để rạch xe. Nữ nhân viên ban đầu đã chối bỏ việc rạch xước xe nhưng sau đó đã nhận lỗi (Ảnh: A.Q.).

Khoảng 30 phút sau quay lại, anh Q. phát hiện xe đã bị rạch dài từ nắp capo vòng qua phía bên trái, chạy dài đến cuối đuôi xe. Kiểm tra camera hành trình, anh Q. phát hiện nữ nhân viên của tiệm bánh trung thu đã dùng một vật nghi chìa khóa, gây nên vết xước của xe.

Anh Q. đã làm đơn trình báo công an và gửi toàn bộ hình ảnh làm bằng chứng.

Nữ nhân viên bán bánh trung thu ban đầu khi trao đổi với báo chí đã khẳng định bản thân không gây ra vụ rạch xe, yêu cầu chủ xe nếu tố cáo phải có bằng chứng rõ ràng.

Đồng thời, nữ nhân viên cho rằng, dù đường không có biển báo cấm dừng đỗ nhưng thời điểm người đàn ông đỗ xe trước cửa hàng, nữ nhân viên đã lên tiếng nhắc nhở "đỗ xe phải nghĩ cho người buôn bán".

Vỉa hè đường Lê Thánh Tông (thành phố Buôn Ma Thuột) có nhiều tiệm bán bánh trung thu, không ít nhân viên có thái độ cáu gắt khi người dân đỗ xe dưới đường sát tiệm bán bánh (Ảnh: Thúy Diễm).

Được biết, tại thành phố Buôn Ma Thuột, nhiều khu vực vỉa hè đang được các cửa tiệm tận dụng trưng bày bán bánh trung thu.

Theo phản ánh của nhiều người dân, tại khu vực vỉa hè đường Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo, cả chục quầy bán bánh trung thu sát nhau. Dù không có biển cấm nhưng khi người dân đỗ xe ở khu vực trên, các nhân viên bán bánh thường buông lời lẽ khó chịu để xua đuổi, không cho đỗ xe.

"Số lượng ô tô của thành phố Buôn Ma Thuột rất lớn, chúng tôi đỗ xe đúng với quy định và cố gắng không ảnh hưởng việc buôn bán của người khác. Tuy nhiên, các nhân viên bán hàng rất khó chịu, gây phản cảm nên tôi mong muốn chính quyền cũng cần nhắc nhở các đơn vị kinh doanh bánh trung thu trên vỉa hè", chị Hạnh (45 tuổi, trú phường Tân Lợi) bức xúc.