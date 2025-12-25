Vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường: Nghi phạm trốn trong hang đá

Sáng 25/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú tại xã Lạc Thạch, tỉnh Phú Thọ), nghi phạm gây ra vụ tấn công người phụ nữ trọng thương vào sáng 23/12 tại đường gom Trường Chinh, phường An Khê, Đà Nẵng.

Nạn nhân là chị T.T.L. (SN 1992, cùng trú tại xã Lạc Thạch). Sau khi gây án, Thường đã bỏ trốn qua nhiều địa điểm khác nhau.

Hiện trường vụ tấn công người phụ nữ trên đường gom Trường Chinh (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy tìm nghi phạm.

Đến khoảng 16h ngày 24/12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Xuân Thường khi đối tượng lẩn trốn tại một hang đá trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 8h52 ngày 23/12, tại khu vực đường gom Trường Chinh đoạn qua phường An Khê, chị T.T.L. đang nói chuyện với một người đàn ông thì bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Người đàn ông này sau đó đã túm tóc, kéo chị L. ngã xuống đường và dùng vật nhọn nghi là dao tấn công liên tiếp.

Chỉ đến khi có một người đi xe máy ngang qua tri hô, đối tượng mới dừng lại và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của Nguyễn Xuân Thường.