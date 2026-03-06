Vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở Khánh Hòa: Bắt giữ 2 nghi phạm

Thông tin trên được đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận vào ngày 6/3. Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực nghiệm hiện trường nhằm củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Công an đưa các nghi phạm đến thực nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Mỹ Dung).

Danh tính các nghi phạm hiện chưa được công an công bố.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè nên trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân gần khu vực cho thấy, hơn 1h30 cùng ngày, nạn nhân đi loạng choạng rồi bất ngờ gục xuống vỉa hè. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do vết thương lớn ở cổ.