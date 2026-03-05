Vụ người đàn ông tử vong trên vỉa hè: Nạn nhân có vết thương ở cổ

Tối 5/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang.

Qua điều tra hiện trường kết hợp khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại với vết thương lớn ở cổ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 5/3, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè nên đã trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong.

Hình ảnh từ camera an ninh của người dân gần khu vực cho thấy, khoảng 1h30 cùng ngày, người này bất ngờ gục xuống vỉa hè và có nhiều biểu hiện bất thường.