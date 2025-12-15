Chồng chết treo trên trụ điện trung thế, vợ mong làm rõ nguyên nhân

Mong muốn làm rõ nguyên nhân

Ngày 15/12, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, chị Trần Thị Nhật (36 tuổi, trú tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) cho biết mong muốn cơ quan chức năng sớm thông tin nguyên nhân tử vong của anh N.X.V. (chồng chị) trên trụ điện trung thế. Ngoài ra, chị Nhật cũng đề nghị làm rõ cá nhân hoặc đơn vị chịu trách nhiệm trước cái chết của anh V..

Theo chị Nhật, anh V. là lao động tự do, không phải nhân viên của ngành điện. “Anh V. làm nhiều nơi, ai gọi thì anh đi chứ tôi cũng không rõ bên nào thuê”, chị Nhật cho hay.

Chị Nhật thắp nhang cho chồng (Ảnh: Trung Thi).

Chị Nhật thông tin, 6h ngày 7/12, anh V. nói: “Hôm nay sẽ tăng ca đến 20h. Lịch ngắt điện đến 20h mới xong”.

Đến hơn 20h cùng ngày, chị Nhật nhận được điện thoại thông báo anh V. đã tử vong trên trụ điện trung thế tại khu vực Đắc Lộc - Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (cách nhà hơn 4km). Khi chạy đến hiện trường, chị thấy anh V. đã tử vong, thi thể vẫn còn trên trụ điện.

Theo chị Nhật, thời điểm này lực lượng công an xã cùng rất đông người dân có mặt tại hiện trường. Gia đình mong muốn sớm đưa thi thể anh V. xuống đất, tuy nhiên đến 2h ngày 8/12, thi thể nạn nhân mới được phía điện lực phối hợp đưa xuống.

Sau đó, thi thể anh V. được đưa đến bệnh viện để cơ quan pháp y mổ tử thi. Đến hơn 4h cùng ngày, nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Chị Nhật cho biết, từ ngày 8/12 đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh V.. Vì vậy, chị kiến nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và thông tin đến gia đình.

Điện lực khẳng định nạn nhân không phải lao động của công ty

Ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (Điện lực Khánh Hòa), khẳng định nạn nhân V. không phải là lao động của công ty.

Theo ông Lợi, Điện lực Khánh Hòa đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên (Công ty Đồng Nguyên) để đơn vị này thi công xây lắp, di dời lưới điện thuộc tài sản của Điện lực Khánh Hòa tại đường dây trung thế chạy qua địa bàn phường Tây Nha Trang.

Sau đó, Công ty Đồng Nguyên có văn bản đề nghị Điện lực Khánh Hòa ngắt điện để phục vụ công tác thi công theo hợp đồng đã ký. Điện lực Khánh Hòa thống nhất ngắt điện từ 6h30 đến 19h30 ngày 7/12 để Công ty Đồng Nguyên thi công.

"Trong ngày 7/12, Điện lực Khánh Hòa ngắt điện và phục vụ duy nhất việc thi công của Công ty Đồng Nguyên", đại diện Điện lực Khánh Hòa khẳng định.

Sau khi được ngắt điện, Công ty Đồng Nguyên điều động máy móc, nhân công đến hiện trường để làm việc.

Đến 18h48 ngày 7/12, người chỉ huy trực tiếp của Công ty Đồng Nguyên xác nhận đã hoàn thành toàn bộ công việc, kiểm tra hiện trường, thu dọn dụng cụ, rút toàn bộ nhân sự ra khỏi khu vực thi công và ký biên bản bàn giao cho Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, thuộc Điện lực Khánh Hòa tiếp nhận.

Đến 18h50 cùng ngày, ca trực của Đội Quản lý điện Vĩnh Hải kiểm tra hiện trường, ký xác nhận tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các quy trình theo quy định để nhận lại điện trên tuyến trung thế mà Công ty Đồng Nguyên thi công.

Đại diện Điện lực Khánh Hòa cho hay, sau khi kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định, vào lúc 19h17 ngày 7/12, công ty đã đóng điện theo quy trình, sớm hơn kế hoạch 13 phút.

“Thời gian đóng, mở điện theo kế hoạch là từ 6h30 đến 19h30 ngày 7/12, tuy nhiên nếu đơn vị thi công hoàn thành sớm, sau đó các bên kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn có thể cấp điện sớm để phục vụ người dân”, đại diện Điện lực Khánh Hòa thông tin.

Đến 19h20 ngày 7/12, Điện lực Khánh Hòa ghi nhận xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

“Điện lực Khánh Hòa chưa xác định được anh V. thuộc đơn vị nào”, đại diện Điện lực Khánh Hòa khẳng định.

Ông Lợi cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Điện lực Khánh Hòa cho biết hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa thụ lý theo thẩm quyền. Công ty đang nghiêm túc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.