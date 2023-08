Khởi tố 3 bị can hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh

Liên quan đến vụ hành hung lái xe khách ở Quảng Ninh, ngày 14/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.

3 bị can nói trên gồm: Trần Văn Khe (51 tuổi), Đào Việt Long (33 tuổi), cùng ở Quảng Ninh và Nguyễn Anh Ngọc (24 tuổi) ở Thái Bình.

3 bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, ngày 3/8, lái xe Bùi Hữu Tới (32 tuổi, ở xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phản ánh bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường.

Công an TP Hạ Long đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc và triệu tập một số người liên quan.

Tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe BKS 14B-002.91, đã chặn xe, tấn công lái xe BKS 17B-02123 tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải (Thái Bình) đe dọa, đánh lái xe.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.