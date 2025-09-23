Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Bùi Trung Đức (33 tuổi) và 19 bị cáo khác cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đức được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của nhóm Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ đang bị Công an Hà Nội điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Tỏ vẻ giàu có để "truyền cảm hứng" cho nhân viên

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đánh giá, bị cáo Bùi Trung Đức ban đầu còn khai quanh co, nói không biết công ty hoạt động bất hợp pháp. Sau quá trình xét hỏi, bị cáo mới thừa nhận.

HĐXX cho biết, trong vụ án này các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, mỗi bị cáo là một "mắt xích" kết hợp với nhau để dụ dỗ, lừa tiền của khách hàng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện trên không gian mạng, hoạt động cả ngoài lãnh thổ Việt Nam nên tiếp cận được nhiều nạn nhân.

Các bị cáo sử dụng thủ đoạn phạm tội tinh vi với công nghệ cao đã xâm hại đến lợi ích tài sản của người dân, gây nhức nhối trong xã hội.

Bên cạnh đó, các bị cáo cũng đánh vào lòng tham "đầu tư để hưởng lợi cao" của bị hại.

Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử Bùi Trung Đức được xác định có vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại.

Bị cáo Thái Anh Đào (24 tuổi) giữ vai trò sau Đức và chịu trách nhiệm quản lý văn phòng.

Tiếp đến là Lê Trung Ái (31 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định (cũ) được xác định đã giúp sức tích cực trong vụ án, được giao nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty.

Bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào được xác định đã khắc phục hậu quả lớn nhất với 4,8 tỷ đồng cho nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà L.A.Th. (bị lừa khoảng 6,7 tỷ đồng). Đồng thời các bị cáo cũng đã khắc phục chung hậu quả vụ án hơn 2 tỷ đồng.

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Đức 18 năm tù; Thái Anh Đào 15 năm tù; Lê Trung Ái 15 năm tù. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 10 đến 15 năm tù.

Trong quá trình xét hỏi bị cáo Bùi Trung Đức trình bày, bản thân được "công ty nước ngoài" tuyển dụng nhưng do ký hợp đồng đã lâu nên không nhớ từ bao giờ, mức lương ra sao, công ty có bao nhiêu nhân viên, nhiệm vụ của nhân viên làm gì.

Đức cho biết, công việc của bản thân là "truyền cảm hứng" cho nhân viên nhưng chỉ làm theo quy định, không có chỉ đạo gì.

Quá trình làm việc Đức gặp, ngồi ăn uống cùng Mr Pips Phó Đức Nam nhưng không nói gì về công việc.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khi HĐXX hỏi về 5 chiếc chìa khóa xe sang của các hãng Mercedez, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo này trả lời: "Toàn xe đi mượn, không được đi bao giờ".

Việc Đức cầm nhiều chìa khóa xe siêu sang để sống ảo với nhân viên, truyền cảm hứng làm giàu cho nhân viên để học dốc lòng theo công ty.

Các nhân viên có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng

Theo hồ sơ, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) thành lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ bị hại chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt. Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả,...

Đức quản lý chung các văn phòng ở TPHCM, nắm tình hình để đưa ra phương hướng hoạt động. Bị cáo này cũng truyền cảm hứng thông qua nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn hoặc được thăng chức nhanh.

Bộ phận nhân sự, kiểm tra đơn hàng (checkbill) và pháp lý được Phó Đức Nam - Mr Pips, giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận công nghệ thông tin có nhiệm vụ lắp đặt thiết bị để chuyển địa chỉ IP sang nước ngoài, cài tổng đài ảo, ứng dụng Signal, Telegram, quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo.

Nhân viên bán hàng (sale) được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4-5%, tùy số tiền nhân viên bán hàng lừa được từ khách.

Nhân viên bán hàng đều là người trẻ, 20-30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng.

Các nhân viên bán hàng được đào tạo để "làm cho khách rối" sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm.

Các nhân viên bán hàng cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng,...

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips Phó Đức Nam sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.

Các bị cáo "rửa tiền" bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng dịch vụ đổi tiền từ tài khoản thành tiền mặt, mua vàng, tiền điện tử USDT...

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã chứng minh được 12 vụ lừa đảo, với tổng số tiền 11 tỷ đồng.