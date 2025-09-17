Nam thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng khi lên mạng tìm "gái đẹp"

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan chức năng vừa tiếp nhận trình báo của một nam thanh niên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/9, Công an phường Xuân Phương nhận đơn trình báo của anh N. (24 tuổi, quê Nghệ An) về việc anh lên mạng đăng ký thành viên trang web cung cấp gái đẹp. Sau đó, anh bị các "nhân viên" dẫn dụ làm nhiệm vụ của thành viên để được hưởng ưu đãi. Tổng số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt là gần 600 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy trên không gian mạng.

Nhà chức trách đề nghị người dân cẩn trọng với yêu cầu mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.