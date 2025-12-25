Vụ một phụ nữ bị tấn công giữa đường: Người chồng gây án vì ghen tuông

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Thường (SN 1997, trú tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội Giết người.

Thường đã dùng hung khí tấn công một phụ nữ trọng thương vào sáng 23/12 tại đường gom Trường Chinh, phường An Khê, Đà Nẵng.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường khi y lẩn trốn trên núi Sơn Trà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau hơn một ngày kể từ khi gây án, Thường đã bị lực lượng chức năng bắt lúc 16h30 ngày 24/12 khi đang lẩn trốn trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h52 ngày 23/12, chị N.T.L. (SN 1992, vợ của Thường) đứng nói chuyện với một người đàn ông trên đường Trường Chinh.

Một lúc sau, Thường đã dùng kéo trong quán nước ven đường Trường Chinh tấn công liên tiếp vào vùng đầu, cổ, lưng chị L..

Khi người dân phát hiện hô hoán, Thường đã bỏ chạy, leo rào vào nhà dân trên đường Nguyễn Phước Nguyên, sau đó lấy trộm xe máy rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt ngã ba Huế.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và đã qua cơn nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

