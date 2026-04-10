Công an điều tra việc một ngôi mộ bị đập phá

Ngày 10/4, ông Phan Quang Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, cho biết đã giao công an phường khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc mộ của một Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn bị đập phá.

Tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Hiền (SN 1956, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc mộ mẹ ông là Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình, tại nghĩa trang Nỗng Ông Thới, thuộc địa bàn phường Điện Bàn Bắc, đã bị kẻ xấu đập phá khiến gia đình không khỏi bàng hoàng.

Phần mộ lúc chưa bị kẻ xấu đập phá (Ảnh gia đình cung cấp).

Theo ông Nguyễn Hiền, ngôi mộ của mẹ ông mới được gia đình nâng cấp, cải tạo lại cuối tháng 6/2025 với kinh phí 40 triệu đồng.

Gia đình cho biết kẻ xấu đã đập phá phần nhà bia mộ, trong đó có thông tin của Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Trình và ông Nguyễn Hiền là người con trai duy nhất có trách nhiệm thờ phụng, hương khói cho Mẹ. Còn phần nấm mộ chỉ bị sứt mẻ nhẹ, không bị đập phá.

Phần bia của ngôi mộ bị kẻ xấu đập phá tan tành (Ảnh gia đình cung cấp).

Gia đình cho biết việc mộ bị phá hoại nghi là hành vi cố ý.

Ông Nguyễn Hiền cũng nghi vấn 2 người có tranh chấp đất đai với gia đình ông. Vụ việc này ông Hiền đang khởi kiện và chờ tòa án phán quyết. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc và xử lý nghiêm.