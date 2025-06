Vụ hỗn chiến náo loạn trước cổng bệnh viện: Một người bị chấn thương sọ não

Sáng 3/6, một nguồn tin xác nhận, Công an phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ vụ đánh nhau gây náo loạn trước cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa 2/6 đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân bị thương do đánh nhau.

Nhóm người lao vào đánh nhau loạn xạ trước cổng bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Bệnh nhân T.M.T. (41 tuổi, trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, có vết thương đỉnh đầu dài khoảng 3cm trên đỉnh đầu. Bệnh nhân được chẩn đoán gãy xương cung tiếp gò má trái, chấn thương đầu.

Bệnh nhân N.A.H. (33 tuổi, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) vào viện trong tình trạng đau đầu, hoa mắt, sưng nề thái dương phải, sưng nề vùng ngực. Kết quả CT sọ não, bệnh nhân bị lún sọ đỉnh phải, được chẩn đoán bị chấn thương sọ não do bị đánh.

Một người bị đánh ngất xỉu tại chỗ được khiêng vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

"Bệnh nhân H. đã được mổ sọ não, tình trạng bệnh nhân ổn và đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện", một bác sĩ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay.

Nguyên nhân dẫn đến việc hỗn chiến, lao vào đánh nhau ngay trước cổng bệnh viện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Như Dân trí đưa tin, trưa 2/6 tại khu vực đối diện cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã xảy ra vụ việc một nhóm người lao vào đánh nhau. Sự việc được camera an ninh và nhiều người dân đi đường ghi lại.

Theo nội dung clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, vào thời điểm trên, một nhóm người lao vào hỗn chiến, đánh nhau loạn xạ và nhiều người chứng kiến phải hét lên vì lo lắng, cả khu vực này trở nên hỗn loạn.

Trong đó, có một người bị đánh đến ngất xỉu tại chỗ và được nhiều người khác khiêng vào bệnh viện để cấp cứu.