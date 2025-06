Hỗn chiến gây náo loạn trước cổng bệnh viện, 2 người được đưa đi cấp cứu

Trưa 2/6, một lãnh đạo UBND phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột xác nhận, tại khu vực cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đánh nhau, gây thương tích và làm náo loạn cả khu vực này.

Công an phường Tự An đã nhanh chóng bố trí lực lượng đến hiện trường, xác minh, mời các đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc.

Nhiều người lao vào đánh nhau loạn xạ tại khu vực trước cổng bệnh viện (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 2 người bị thương trong vụ việc đánh nhau và đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 9h40 cùng ngày tại khu vực đối diện cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Sự việc đánh nhau được camera an ninh và nhiều người dân đi đường ghi lại.

Theo nội dung clip được đăng tải lên mạng xã hội Facebook, vào thời điểm trên, một nhóm người lao vào hỗn chiến, đánh nhau loạn xạ và nhiều người chứng kiến phải hét lên vì lo lắng, cả khu vực này trở nên hỗn loạn.

Trong đó, có một người bị đánh đến ngất xỉu tại chỗ và được nhiều người khác khiêng vào bệnh viện để cấp cứu.

"Hiện chưa xác định được vụ việc đánh nhau có phải do tranh giành khách của quán cơm hay không, phía công an sẽ làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo UBND phường Tự An cho hay.

Một người ngất xỉu được đưa thẳng vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí phản ánh, thời gian qua, trước cổng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên xảy ra tình trạng "cò cơm" đứng chực sẵn, ra sức tranh giành, chèo kéo người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế để dẫn vào các quán cơm đối diện bệnh viện.

Không ít lần giữa các "cò cơm" xích mích, lao vào đánh nhau do tranh giành khách.

Khi lực lượng chức năng đến xử lý, các quán cơm và "cò cơm" đều chấp hành tốt, không có tranh giành khách nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, sự việc lại tái diễn.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này có thể do căng tin của bệnh viện không hoạt động vì đơn vị trúng thầu không hoạt động căng tin, vi phạm hợp đồng và đang bị Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khởi kiện. Trong khi đó, nhu cầu của bệnh nhân, người nhà và cả lực lượng y tế rất lớn.

Vì không có căng tin, người từ bệnh viện đều phải đổ xô đến các hàng quán bên ngoài để ăn và có tình trạng "cò cơm" chèo kéo khách.