Vụ giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết (kỳ cuối): Lộ diện kẻ thuê "sát thủ"

32 ngày đêm truy lùng hung thủ

Vụ việc ông L.H.T. (SN 1975 - giám đốc một doanh nghiệp) sau khi đến miếu Thần Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ đi lễ, bất ngờ bị bắn tử vong vào ngày 4/7/2016 khiến dư luận dậy sóng.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân L.H.T. là giám đốc doanh nghiệp nhưng có mối quan hệ xã hội rất phức tạp với các đối tượng hình sự cũng như làm ăn khác. Vụ việc xảy ra vào ban ngày tại chính địa bàn trọng điểm về tình hình ma túy của tỉnh Hà Nam cũ.

Từ quá trình tổng hợp tình hình, xử lý những thông tin thu thập được, ban chuyên án tập trung điều tra đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt (còn gọi là Đạt "Tưởng" - SN 1970), trú tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý cũ. Đạt được xác định là đối tượng có nhiều mâu thuẫn với nạn nhân L.H.T..

Đạt “Tưởng” được biết đến là đối tượng giang hồ cộm cán ở tỉnh Hà Nam cũ và ra tù được khoảng hơn 1 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi mãn hạn tù trở về địa phương, giữa Đạt và nạn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn cá nhân.

Ba đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, Lê Thái Duy và Lê Việt Hoàn (Ảnh: Minh Tuyến).

Quá trình xác minh, ban chuyên án xác định, thời gian xảy ra vụ án Nguyễn Sỹ Đạt có mối quan hệ đáng ngờ với 2 đối tượng gồm Lê Thái Duy (SN 1988, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Lê Việt Hoàn (SN 1981 trú tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ).

Sau 32 ngày khoanh vùng, phối hợp cùng 9 tỉnh phía Bắc dò la tin tức, ngày 6/8/2016, ban chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt khám xét và bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt, Lê Duy Thái và Lê Việt Hoàn.

Quá trình khám xét nhà đối tượng Lê Sỹ Đạt, cơ quan công an thu giữ một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda wave màu đỏ, một ô tô và một số tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Thuê "sát thủ" giết giám đốc doanh nghiệp với giá 500 triệu đồng

Theo lời khai của các đối tượng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Sỹ Đạt và ông L.H.T., Đạt đã lên kế hoạch thuê người sát hại ông T. để trả thù.

Vào tháng 5/2016, Đạt thuê Lê Việt Hoàn sát hại ông T. với giá 500 triệu đồng. Thấy Đạt đưa ra số tiền lớn, cộng với mâu thuẫn sẵn có của mình với ông T. nên Hoàn đã đồng ý thực hiện.

Bị cáo Lê Sỹ Đạt kẻ thuê sát thủ sát hại giám đốc doanh nghiệp ở tỉnh Hà Nam cũ (Ảnh: Phan Thiên).

Để tiện liên lạc, Đạt và Hoàn đã mua sim điện thoại mới để trao đổi với nhau. Trong quá trình lên kế hoạch sát hại ông T., Đạt đã chuẩn bị một khẩu súng K54 và đưa Hoàn đến khu vực Núi Cấm, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cũ để dạy Hoàn bắn súng.

Do đã nắm được thói quen hay đi lễ tại miếu Thần Bảo Lộc của ông T. vào ngày 1 và rằm hàng tháng, nên Đạt đã trao đổi và thống nhất với Hoàn sẽ giết hại ông T. khi nạn nhân đi lễ tại miếu Thần Bảo Lộc.

Sau khi thống nhất được kế hoạch, Hoàn đã rủ bạn là Lê Thái Duy ở Lào Cai về chơi và rủ Duy cùng tham gia vào kế hoạch giết ông T.. Những ngày sau đó, Hoàn và Duy nhiều lần đi thăm dò địa bàn quanh khu vực miếu Thần Bảo Lộc để phục vụ việc sát hại ông T..

Theo kế hoạch, ngày 19/6/2016 (Rằm tháng 5 âm lịch), Hoàn cùng Duy mang theo súng đến khu vực miếu Thần Bảo Lộc chờ ông T. để ra tay sát hại ông T.. Tuy nhiên, ông T. lại không đến miếu như dự định của các đối tượng, nên sự việc bất thành.

Đến ngày 4/7/2016, khi ông T. lễ ở miếu Thần Bảo Lộc, Đạt đã gọi điện cho Hoàn. Biết tin, Duy điều khiển xe máy chở Hoàn chờ sẵn ở cổng miếu. Khi ông T. từ miếu ra, Hoàn đi theo sau sử dụng súng K54 bắn 6 phát vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Hoàn và Duy lập tức chạy khỏi hiện trường, trên đường bỏ chạy, Hoàn gọi điện thoại cho Đạt đón ở ngang đường, Đạt đi ô tô đưa Hoàn vào hồ Tam Chúc ném khẩu súng K54, điện thoại của Hoàn và hai áo chống nắng xuống hồ.

Trước khi các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, Đạt đã đưa cho Hoàn 110 triệu đồng và mua lại một quán cà phê ở phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ với giá 90 triệu đồng, giao cho Hoàn khai thác nhằm trừ vào tiền công thuê giết ông T..

Ngày 23/5/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đạt về tội Giết người; bị cáo Lê Việt Hoàn lĩnh án tử hình về tội Giết người; 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Lê Thái Duy bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Giết người, 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.