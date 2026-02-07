Cách cựu quyền cục trưởng bị "mua chuộc" tại dự án hồ chứa nước ở Đắk Lắk

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hoàng Dân, VKSND Tối cao đã chỉ ra những vi phạm trong quá trình đấu thầu và thi công hai gói thầu số 13 và 17 dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk).

Cụ thể, một số cá nhân tại doanh nghiệp và đơn vị quản lý dự án đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ, đồng thời hợp thức hồ sơ thanh quyết toán bằng hóa đơn khống, gây thiệt hại hơn 72,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng do Ban 8 Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ NN&PTNT) làm chủ đầu tư, được Bộ NN&PTNT phê duyệt từ năm 2009 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án lên hơn 4.400 tỷ đồng, gồm hàng chục gói thầu xây dựng. Trong đó, gói thầu số 13 (đập đất số 1) và gói thầu số 17 (tràn xả lũ số 1) được tổ chức đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Doanh nghiệp chi tiền để được tạo điều kiện trúng thầu

Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 6/2014, khi biết Ban 8 chuẩn bị tổ chức đấu thầu hai gói thầu quan trọng của dự án, Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã chủ động gặp Lê Văn Hiến, Giám đốc Ban 8, để nhờ tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu.

Trong các cuộc trao đổi, Dân cam kết nếu trúng thầu sẽ chi tiền “cảm ơn”.

Do được thông tin phải có sự đồng ý của cấp quản lý cấp trên, Dân tiếp tục gặp và đề nghị với ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), cho doanh nghiệp được tham gia, trúng thầu 2 gói thầu số 13 và 17, đồng thời hứa sẽ chi tiền sau khi trúng thầu. Việc này sau đó được chấp thuận.

Ông Trần Tố Nghị (Ảnh: BCA).

Quá trình điều tra xác định việc đưa tiền diễn ra nhiều lần. Khoảng tháng 7/2014, trước thời điểm ông Hiến được điều động ra Hà Nội công tác, Nguyễn Văn Dân đã đưa cho ông Hiến tổng 3 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 12/2014 và đầu năm 2015, Dân nhiều lần đưa tổng 3 tỷ đồng cho ông Nghị tại Hà Nội và tại Ban 8 khi ông Nghị vào kiểm tra dự án.

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân tiếp tục đưa tiền cho các cá nhân tại Ban quản lý dự án, như đưa cho ông Mai Quang Vượng, thời điểm đó là quyền Giám đốc Ban 8 (sau là Giám đốc Ban 8), 2 tỷ đồng; đưa cho Trần Văn Nhi, Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định Ban 8, 1 tỷ đồng; Trần Văn Tiến, cán bộ Phòng Kế hoạch - Thẩm định Ban 8, 75 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngoài việc đưa tiền, để đủ điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển, doanh nghiệp còn sử dụng các hợp đồng thi công xây dựng công trình thủy điện để chứng minh năng lực, kinh nghiệm thi công, mặc dù trên thực tế không trực tiếp thi công các dự án này.

Sau khi qua sơ tuyển, doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận dữ liệu dự toán của chủ đầu tư trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, từ đó xây dựng hồ sơ dự thầu với giá thấp hơn giá dự toán để tăng khả năng trúng thầu.

Kết quả, doanh nghiệp trúng cả hai gói thầu.

Mua hàng nghìn hóa đơn khống để hợp thức thanh toán

Sau khi trúng thầu và ký hợp đồng thi công năm 2015, sai phạm tiếp tục xảy ra trong quá trình thanh quyết toán.

Theo VKS, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã yêu cầu Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, chỉ đạo bộ phận kế toán lập hồ sơ chi phí đầu vào khống, xuất hóa đơn để hợp thức khối lượng nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư.

Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk) (Ảnh: P.L.).

Cụ thể, đối với gói thầu số 13, Công ty Hoàng Dân đã mua 1.435 hóa đơn khống của 21 doanh nghiệp khác nhau, đồng thời nâng khống một phần giá trị hàng hóa trên hóa đơn, với tổng số tiền nâng khống hơn 32,7 tỷ đồng.

Đối với gói thầu số 17, công ty này tiếp tục mua 696 hóa đơn khống của 23 doanh nghiệp, nâng khống tổng số tiền hơn 40,1 tỷ đồng. Trong số này, có một số hóa đơn do Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Công ty Sao Vàng HG, ký hợp đồng và nâng khống giá trị để đưa vào hồ sơ thanh quyết toán, với tổng giá trị nâng khống hơn 15,6 tỷ đồng.

Tổng số tiền nâng khống qua hai gói thầu được xác định hơn 72,8 tỷ đồng.