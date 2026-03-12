Vụ giám đốc cầm gậy dọa người khác giữa đường: Xin lỗi, mong được bỏ qua

Sáng 12/3, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ việc ông L.Đ.L. (SN 1985, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, tài xế ô tô, giám đốc một công ty xây dựng) và ông N.S.H. (SN 1981, trú tại phường Thành Sen) cãi vã giữa đường gây xôn xao dư luận.

Làm việc với công an, 2 người này cùng xác nhận thời điểm lưu thông qua ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen), giữa 2 phương tiện không xảy ra va chạm.

Tài xế ô tô làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tài xế ô tô cũng thừa nhận bản thân đã sử dụng bia rượu trước khi tham gia giao thông. Kết quả kiểm tra cho thấy người này âm tính với ma túy nhưng trong máu có nồng độ cồn.

Đồng thời, tài xế L. thừa nhận việc chặn xe và có lời lẽ, hành động không đúng với ông H.. Người này xin lỗi và mong muốn ông H. bỏ qua những việc làm không đúng của mình.

Về phần mình, ông H. cho hay thời điểm xảy ra vụ việc rất bức xúc trước những lời nói, hành động của tài xế ô tô. Tuy nhiên, do đối phương đã nhận sai, ông H. mong người này rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Tài xế dừng ô tô giữa đường và cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Tối 10/3, ông L. điều khiển ô tô biển số 38A-503.xx di chuyển qua khu vực ngã tư giao đường Hải Thượng Lãn Ông với đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen. Lúc này, ông H. điều khiển xe máy chở theo con gái di chuyển qua phía trước ô tô của ông L. để đi vào đường Nguyễn Công Trứ.

Cho rằng xe máy tạt đầu, tài xế L. điều khiển ô tô vượt lên, ép xe máy rồi yêu cầu người này dừng lại "nói chuyện".

Sau một lúc tranh cãi, tài xế L. dùng gậy lấy từ trong cốp xe "tác động" vào phần chân của người đi xe máy. Tuy nhiên, sau khi được ông H. phân tích về sự việc, tài xế ô tô dịu giọng, cất gậy vào cốp xe.