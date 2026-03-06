Vụ đấm tài xế taxi rồi vội xin lỗi khi thấy camera: Phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 6/3, lãnh đạo phường Tân Lập (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác trên xe, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe.

Ông V. được xác định là người đã đấm vào mặt tài xế N.Đ.N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Người đàn ông đấm vào mặt tài xế khi xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông V. gồm 4 người (2 vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi nhoài người sang đấm vào mặt tài xế.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Clip về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý từ dư luận. Nhiều người lên án hành vi ngang ngược của ông V. vì đã đánh tài xế khi nạn nhân đang điều khiển phương tiện và trên xe có cả trẻ nhỏ.