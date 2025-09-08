Vụ "gà lôi trắng": Bị cáo Thái Khắc Thành sắp hầu toà

Chiều 8/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự, người bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án "gà lôi trắng", cho biết dự kiến ngày 19/9 tới đây, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành.

Bị cáo Thái Khắc Thành trở về gia đình sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Giữa tháng 8 vừa qua, bị cáo Thành đã gửi đơn kháng cáo tới TAND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo cho rằng kết luận của bản án không phù hợp với tình tiết khách quan và có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật, đề nghị TAND tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm.

Trước đó, ông Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/8, TAND khu vực 5 tuyên ông Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, với hành vi nuôi, bán 13 cá thể gà lôi trắng.

Ngày 13/8, TAND tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm số 35/2025/HSST của TAND khu vực 5. Vụ án được đề nghị xem xét lại toàn bộ theo quy định pháp luật.

Theo TAND tỉnh, cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ 1/7, trong đó gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ xét xử trước đó. Việc áp dụng quy định cũ bị cho là không phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Cùng ngày, TAND tỉnh thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.