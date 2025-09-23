Vụ đánh ân nhân ở Bắc Ninh: Khởi tố 3 bị can

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Đình Luân (34 tuổi), Trịnh Đình Long (31 tuổi, em ruột Luân, cùng trú tại xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) và Triệu Xuân Tiến (28 tuổi, trú tại xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, lúc 18h30 ngày 7/9, anh T.V.C. (34 tuổi, trú tại phường Bồng Lai) tổ chức tiệc liên hoan tại nhà riêng. Sau buổi tiệc, nhóm Luân, Long, Tiến cùng một số người tiếp tục đi hát karaoke tại quán HD trên quốc lộ 18, còn anh C. trở về nhà.

Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Xuân Tiến (Ảnh: B.K.).

Đến 22h20, trong tình trạng say xỉn, Luân điều khiển xe máy chở Nguyễn Đức Minh (28 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) mất kiểm soát, tự gây tai nạn ở khu vực đê hữu sông Đuống, cả hai bị thương nhẹ.

Khoảng 23h, anh N.Đ.V. (43 tuổi, trú tại thôn Vạn Ty) trên đường từ bệnh viện về phát hiện vụ tai nạn nhưng chưa dừng lại ngay.

Sau khi đưa người thân về, anh V. quay lại cùng anh N.B.T. (32 tuổi), anh N.B.Tr. (37 tuổi) và anh N.Đ.Đ. (38 tuổi) để hỗ trợ sơ cứu, cảnh báo giao thông.

Lúc này, Trịnh Đình Long chở Vi Văn Nụi (46 tuổi, trú tại Nghệ An) đến hiện trường. Do hiểu lầm nhóm anh V. là người gây tai nạn, Long đã kích động và cùng đồng bọn lao vào hành hung, gây thương tích.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.