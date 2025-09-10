Vụ bị đánh khi đang cứu người gặp nạn: Bắt khẩn cấp hai đối tượng

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trịnh Đình Luân (34 tuổi) và Trịnh Đình Long (31 tuổi, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trịnh Đình Luân (phải) và Trịnh Đình Long (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23h ngày 7/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (43 tuổi, trú xã Nhân Thắng) phát hiện 2 thanh niên, trong đó có Luân, nằm bất tỉnh bên xe máy sau vụ tai nạn trên đê hữu sông Đuống.

Anh Vĩnh về kể lại sự việc rồi cùng các anh Nguyễn Bá Trung (44 tuổi), Nguyễn Đức Đại (38 tuổi) và Nguyễn Bá Thành (32 tuổi) quay lại hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân.

Khi nhóm này đang cứu giúp người bị nạn, khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe máy, trong đó có Trịnh Đình Long (em Luân), bất ngờ xuất hiện. Luân, Long cùng một số đối tượng đã tấn công, đuổi đánh nhóm người cứu giúp mình.

Hậu quả, anh Trung và anh Vĩnh bị thương phải nhập viện điều trị, anh Đại và anh Thành bị thương nhẹ.

Sau khi lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, các đối tượng đã bỏ trốn. Đến ngày 10/9, Luân và Long bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.