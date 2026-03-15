Chiêu thức của nhóm đối tượng dàn cảnh cướp của tại điểm du lịch nổi tiếng

Liên quan vụ nhóm người nghi dàn cảnh cướp của ở điểm du lịch nổi tiếng, ngày 15/3, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982), Phạm Văn Mặt (SN 1978), Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977), trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Chí (SN 1991) và Nguyễn Văn Tây (SN 1984), trú tại Cần Thơ.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng hơn 20 người, câu kết với nhau phạm tội, có sự phân công vai trò, vị trí cụ thể. Trong đó, Thuỷ với vai trò cầm đầu, Mặt là tài xế ô tô 29 chỗ đưa nhóm đối tượng đến điểm du lịch có Liên Hoa Bảo Tháp. Riêng Thanh, Chí và Tây tạo cảnh chen lấn, xô đẩy chỗ đông người.

Các đối tượng bị tạm giữ. Hàng trên từ trái qua gồm Chí và Thuỷ. Hàng dưới từ trái qua gồm Thanh, Tây và Mặt (Ảnh: CTV).

Khi phát hiện người dân mang theo dây chuyền, túi…, nhóm này vây ráp tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để cho đồng bọn núp sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay nhau đến một thành viên khác của nhóm.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.