Vụ con trai đánh mẹ mùng 3 Tết: Trưng cầu giám định thương tích

Sáng 27/2, Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc một người đàn ông hành hung mẹ ruột và chị gái xảy ra trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đại diện Công an xã Nghĩa Khánh, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của những người liên quan để củng cố hồ sơ vụ án. Cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ, nạn nhân trong vụ việc.

Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông tấn công hai người phụ nữ ở Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

“Chúng tôi đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh thông tin.

Trước đó, vào tối 19/2 (tức mùng 3 Tết), tại xã Nghĩa Khánh đã xảy ra vụ việc một người đàn ông chửi bới, dùng hung khí tấn công 2 phụ nữ. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được ghi lại trong clip và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh ban đầu, hai phụ nữ trong clip được xác định là mẹ ruột và chị gái của người đàn ông. Người mẹ đã bị thương ở tay và phải nhập viện điều trị.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.