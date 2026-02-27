Khởi tố gã "cuồng ghen" đoạt mạng tình cũ ngay trước mặt con của nạn nhân

Liên quan vụ "Níu kéo không thành, người đàn ông sát hại tình cũ", ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Việt Thanh (SN 1988, ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Nguyễn Việt Thanh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Qua làm việc, bị can Thanh khai nhận có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N. (SN 1983, trú xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) từ cuối năm 2024, nhưng chưa có con chung.

Đến khoảng tháng 11/2025, chị N. cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo. Thanh thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Khi biết chị N. có mối quan hệ với người đàn ông khác, lúc 21h ngày 24/2, sau khi nhậu xong, Thanh lấy dao từ nhà người cháu giấu trong người và đi xe máy đến gần nhà chị N.. Thanh đậu xe vào bụi cây và nấp bên vách nhà bạn gái cũ.

Đến 21h30 cùng ngày, khi thấy chị N. đi cùng một người đàn ông lạ về nhà, Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào người bạn gái cũ.

Lúc này, chị N. bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị ngã và van xin Thanh đừng giết mình nhưng Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi chị N. bất tỉnh.

Sau khi gây án, Thanh đã đến Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Camera ghi cảnh Thanh sát hại bạn gái cũ trước mặt con của nạn nhân (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi cảnh Thanh cầm dao đâm bạn gái cũ liên tiếp trước sự chứng kiến của một bé trai. Khi thấy Thanh ra tay tàn độc, cậu bé kêu khóc "ba ơi đừng có xử lý mẹ". Sau đó có một người đàn ông chạy ra cầm khúc gỗ đánh vào Thanh để can ngăn nhưng lúc này chị N. đã nằm bất động.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, người đàn ông cầm khúc gỗ là người tình mới của nạn nhân, còn bé trai là con riêng của nạn nhân.