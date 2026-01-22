Khởi tố 20 thanh niên mang hung khí gây rối ở Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 11/1 trên địa bàn phường Yên Tử (Quảng Ninh). Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện video lan truyền trên Facebook ghi lại cảnh một nhóm người mang hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự tại khu vực ngã ba quốc lộ 10.

Hình ảnh nhóm đối tượng mang theo hung khí di chuyển trên đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Yên Tử khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh niên sinh sống tại TP Hải Phòng đã chuẩn bị nhiều hung khí, sử dụng xe máy di chuyển sang Quảng Ninh để tìm nhóm khác đánh nhau.

Khi đến khu vực cầu Đá Bạc, phường Yên Tử, nhóm này gặp và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm gồm 9 nam thanh niên sinh sống tại Quảng Ninh. Khoảng 1h24 ngày 11/1, hai nhóm truy đuổi nhau trên đoạn quốc lộ 10, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, hò hét, gây mất an ninh trật tự và khiến người dân hoang mang.

Ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 20 đối tượng để điều tra. Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22, trú tại TP Hải Phòng và một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/1, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.