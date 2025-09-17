Diễn biến mới vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi

Chiều 17/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Khánh Hòa (TAND khu vực 4) đã giao quyết định đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù cho Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi), trú tại phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, do bị cáo này là lao động duy nhất trong gia đình 4 người.

Thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù là một năm, kể từ ngày 17/9 đến hết ngày 16/9/2026. Trong thời gian này, Trần Huỳnh Kiệt bị cấm xuất cảnh.

Kiệt là lao động duy nhất kiếm tiền lo cho vợ và 2 con nhỏ (Ảnh: Hà Anh).

TAND khu vực 4 giao UBND phường Ninh Hòa quản lý Trần Huỳnh Kiệt trong thời gian hoãn chấp hành án.

Trước đó ngày 16/9, Chánh án TAND khu vực 4 đã ra thông báo bác đơn xin hoãn thi hành án phạt tù của bị cáo Trần Huỳnh Kiệt.

Cho rằng thông báo của Chánh án TAND khu vực 4 chưa thỏa đáng, vì Kiệt là lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành án 3 năm tù ngay sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nên Kiệt đã làm đơn khiếu nại lên TAND tỉnh Khánh Hòa.

Do TAND khu vực 4 đã quyết định đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù, nên trong ngày 17/9, Kiệt có đơn xin rút lại khiếu nại đối với thông báo của Chánh án TAND khu vực 4.

Theo bản án sơ thẩm của TAND thị xã Ninh Hòa (cũ), tháng 1/2021, Trần Huỳnh Kiệt quen biết, nảy sinh tình cảm với N.T.K.T..

Từ tháng 3 đến 4/2021, N.T.K.T. nhiều lần đến nhà Kiệt và cả hai quan hệ tình dục dẫn đến T. có thai khi mới 15 tuổi.

Đầu năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến giữa năm 2024 sinh con thứ 2.

Tháng 5/2024, Kiệt và T. đến UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (cũ), nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để đăng ký kết hôn. Sau đó, công an phát hiện vụ việc và khởi tố Kiệt.

Ở phiên sơ thẩm, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Kiệt 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa tuyên phạt bị cáo Kiệt 3 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi có bản án sơ thẩm, vợ chồng Kiệt cùng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị cho bị cáo hưởng án treo.

Ngày 30/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên phúc thẩm, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là Kiệt đã bồi thường cho vợ, nên tuyên 3 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm) về cùng tội danh.

Hiện vợ chồng Kiệt cùng có đơn gửi TAND Tối cao xem xét thủ tục giám đốc thẩm.

Trần Huỳnh Kiệt là lao động chính, làm thợ sơn, còn T. ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Kể từ khi Kiệt bị khởi tố, kinh tế gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Chính quyền địa phương cũng xác nhận gia đình Trần Huỳnh Kiệt thuộc diện khó khăn.