Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng anh trai

Cơ quan Cảnh sát điều tra TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Võ Thị Kim Tuyến (38 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (44 tuổi, anh trai Chi Dân) và 30 đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, tối 6/11/2024, Công an TPHCM kiểm tra một khách sạn ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ (nay là xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM), phát hiện tại phòng của Tuyến và Võ Văn Nhật (33 tuổi) cất giấu gần 298gram ma túy các loại.

Ca sĩ Chi Dân bị đề nghị truy tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuyến khai nhận số ma túy do mình mua và cất giấu tại phòng khách sạn để bán lại cho người khác. Quá trình mua bán ma túy của Tuyến có Nhật và Võ Thị Ánh Tuyết (36 tuổi) phụ giúp.

Mở rộng điều tra, ngày 4/11/2024, cơ quan chức năng xác định Tuyến đã giao 2,5gram ma túy đến một địa điểm trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (cũ).

Ngày 8/11/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra phòng 201 căn nhà tại địa chỉ trên, phát hiện Lê Thị Triều (26 tuổi, quê Gia Lai) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm. Kết quả, Triều dương tính với ma túy.

Triều khai sử dụng ma túy chung với bạn là Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (ở cùng phòng), ca sĩ Chi Dân, Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên ngay tại phòng của Triều vào sáng 4/11/2024; ngoài ra còn sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7/11/2024.

Theo cơ quan điều tra, chiều 3/11/2024, Hồng sang phòng Triều và Huyền chơi. Đến khoảng 23h, cả ba tổ chức ăn nhậu tại phòng. Hơn một tiếng sau, nhóm rủ thêm Long và Kiên đến nhậu, kéo dài đến gần 4h sáng hôm sau. Lúc này, ca sĩ Chi Dân nhắn tin rủ Hồng sang nhà mình nhậu, nhưng Hồng từ chối và rủ ngược lại.

Ít lâu sau, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai Nguyễn Trung Tín đến. Tại đây, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma túy và được mọi người hưởng ứng. Sau đó, Triều đặt mua ma túy, còn Tín trực tiếp ra nhận hàng từ một thanh niên không rõ lai lịch.

Ma túy được "xào" rồi để ra đĩa đặt trên bàn nhậu, mọi người dùng ống hút có sẵn trong phòng để hít. Riêng ca sĩ Chi Dân lấy móng tay xúc ma túy hít trực tiếp. Gói nylon chứa 3 viên thuốc lắc được để lên bàn, sau đó Hồng và Tín mỗi người dùng nửa viên, Huyền và Kiên mỗi người dùng một viên.

Tiếp đó, Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng thêm ma túy loại "nước vui", Tín liên hệ đối tượng bán ma túy và Chi Dân chi tiền. Khi hàng được giao, Chi Dân pha cùng bò húc và nước lọc trong nồi, rồi cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, nhóm tiếp tục mua thêm ma túy để sử dụng. Sau đó, cả nhóm thống nhất dừng lại, ai về nhà nấy. Trước khi rời đi, Chi Dân hít thêm 2 đường, Tín rửa đĩa và vứt số ma túy còn lại trên đường về.

Cơ quan điều tra xác định ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín phải chịu trách nhiệm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do có hành vi rủ rê, cung cấp ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015.