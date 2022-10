Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú

Tối 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 cán bộ Công an TP Thuận An về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Họ bị khởi tố điều tra do liên quan vụ cháy nghiêm trọng quán karaoke làm nhiều người chết .

Hai cán bộ bị điều tra là Trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP Thuận An và Đại úy Nguyễn Văn Võ - cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP Thuận An.

Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Công an tỉnh Bình Dương đã tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 cán bộ trên.

Quán karaoke xảy ra cháy làm 32 người chết (Ảnh: Trung Kiên).

Vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra tối 6/9. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều xe chữa cháy và 70 cảnh sát đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy.

Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau.

Đến tối 8/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 32 người (17 nam và 15 nữ).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Quán karaoke được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát, nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và công năng khác...