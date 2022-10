Bình Dương thông tin vụ khởi tố 2 công an vụ cháy quán karaoke An Phú

Cụ thể, sau quá trình thụ lý điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, xảy ra ngày 6/9 tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An), ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quán karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết (Ảnh: Hữu Khoa).

Cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, chứng cứ, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Võ (37 tuổi, nguyên là Đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Nguyễn Duy Linh (41 tuổi, nguyên là Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai cán bộ công an vi phạm bị xử lý hình thức kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, tối 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, chủ quán karaoke An Phú) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án, hành vi vi phạm của các bị can theo quy định.