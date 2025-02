Vụ cầm kiếm đe dọa người trên sân bóng: Khởi tố 3 đối tượng

Ngày 28/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đinh Quang Minh (SN 2007, trú xã Ninh Hải, TP Hoa Lư) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Đinh Quang Minh bị khởi tố, bắt giam tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Lê Hoài Nam (SN 2006, trú TP Tam Điệp) và Trần Đức Cảnh (SN 2007, trú huyện Yên Mô). Các bị can này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài ra còn một số đối tượng có liên quan đến vụ việc, đang bị cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/2, anh T.A.K. (17 tuổi, trú huyện Yên Mô) đang đá bóng tại sân bóng H.P. (huyện Yên Mô), bất ngờ bị nhóm đối tượng mang theo mã tấu chạy vào sân túm cổ áo, hành hung, đe dọa, bắt quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sự việc được người dân có mặt tại sân bóng quay video và đăng tải, chia sẻ trên các mạng xã hội gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng sau khi gây ra vụ việc đang trên đường bỏ trốn đến Hà Nội, Thanh Hóa và Đồng Nai. Các trinh sát điều tra nhanh chóng lên đường "đón lõng", triệu tập đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi.

Các đối tượng Đinh Quang Minh, Lê Hoài Nam, Trần Đức Cảnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Đinh Quang Minh, Lê Hoài Nam, Ninh Vũ Thiên, Trần Đức Cảnh, Nguyễn Việt Anh, Trần Đức Chức, Đinh Quang Tuấn, Hoàng Trọng Nghĩa, Trịnh Minh Hiếu... cùng trú tỉnh Ninh Bình; thu giữ hung khí là một mã tấu kim loại dài 50cm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định anh T.A.K. có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với Đinh Quang Minh. Qua Facebook cá nhân của anh K., Minh biết anh này đang đá bóng tại sân H.P.. Sau đó, đối tượng mang theo mã tấu và rủ những người trên đến sân bóng tìm anh K. giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng hành hung, đe dọa, bắt anh K. quỳ gối tại sân bóng trước sự chứng kiến của nhiều người (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại sân bóng, Minh, Hoài Nam, Vũ Thiên, Đức Cảnh trực tiếp đuổi theo anh K., lôi vào góc sân. Đinh Quang Minh cầm mã tấu dí vào người đe dọa, uy hiếp anh K. và bắt quỳ gối xuống sân. Các đối tượng Vũ Thiên, Hoài Nam dùng chân, tay đánh nạn nhân…

Chỉ khi được mọi người can ngăn, các đối tượng mới dừng lại, bỏ đi khỏi hiện trường. Nạn nhân K. không bị thương tích gì và không phải điều trị tại cơ sở y tế.