Công an vào cuộc vụ 40 học sinh nhập viện vì triệu chứng ngộ độc

Ngày 15/10, lãnh đạo xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo vị lãnh đạo, cơ quan công an đang làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy đã tạm dừng hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sáng cho học sinh để chờ kết luận chính thức.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến vụ việc, ông Đinh Viễn Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm đã làm việc với UBND xã Kim Ngân để có kết luận và hướng xử lý các cá nhân, tổ chức có vi phạm.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp kiểm tra 16 cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhằm rà soát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng.

Chính quyền xã Kim Ngân phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện. Trong tổng số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện điều trị, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Học sinh nhập viện khi có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Nhật Anh).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn và bệnh phẩm do cơ quan chức năng thực hiện đã phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, các phụ huynh cho biết không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà.

Trước những vấn đề gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy. Phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp.