Vụ bé gái chi chít vết bầm trên mặt sau khi đi lớp: Tạm giữ một cô giáo

Ngày 5/9, liên quan vụ bé gái bị chi chít vết bầm tím trên mặt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ giáo viên L.T.V.A. (35 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh cháu bé với nhiều vết bầm trên mặt (Ảnh: X.H.).

Theo cơ quan chức năng, ngày 3/9, Công an phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thạch Lan (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc phát hiện con gái là cháu D.T.V. có nhiều vết bầm tím trên người sau khi đến đón con tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 về nhà.

Quá trình điều tra, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh xác định người gây thương tích cho cháu bé là cô L.T.V.A, giáo viên cơ sở trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái D.T.V. bị bầm tím vùng mặt, trên má có dấu hiệu vết răng cắn, khiến dư luận xôn xao.