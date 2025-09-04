Xác minh vụ bé gái với nhiều vết bầm trên mặt sau khi đi lớp

Ngày 4/9, UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng Công an phường và cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc một bé gái bị bầm tím mặt khi gửi tại trường.

Hình ảnh cháu bé với nhiều vết bầm trên mặt (Ảnh: X.H.).

Đại diện UBND phường khẳng định, nếu phát hiện cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quy định sẽ xử lý nghiêm, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái D.T.V. bị bầm tím vùng mặt, trên má có dấu hiệu vết răng cắn, khiến dư luận xôn xao.

Bé được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1, phường Tiền Phong.