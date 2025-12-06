Vụ án thi thể bí ẩn giữa cánh đồng (kỳ 1): 3 lỗ thủng trên gò má nạn nhân

Thi thể nam giới ở cánh đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/10/1981, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cũ, nhận tin báo về việc người dân phát hiện thi thể một nam giới nằm ở cánh đồng lúa làng Đông Ninh xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an ghi nhận nạn nhân là một nam thanh niên trạc 30 tuổi, mặc quần áo bộ đội bạc màu, đi dép nhựa trắng, mái tóc cắt ngắn; trong túi quần có một gói thuốc lào hút dở, một cuống vé xe ô tô Thái Bình - Nam Định, trên vé ghi thời gian 13h ngày 27/10/1981.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định, vùng gò má hai bên nạn nhân có 3 lỗ thủng, đường kính 1,5-2cm. Cách tử thi khoảng 50m có một ba lô "con cóc" bị ném xuống sông T7, bên trong có vài vật dụng.

Hình ảnh minh hoạ một cánh đồng lúa ở tỉnh Thái Bình cũ (Ảnh: Minh hoạ).

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân. Hiện trường vụ việc lại nằm ở cánh đồng, nên không thu được bất kỳ thông tin gì có liên quan đến vụ việc.

Kết hợp thông tin khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Thái Bình cũ đã thành lập ban chuyên án để tìm danh tính nạn nhân, đưa hung thủ về quy án.

Ban chuyên án, thành lập 2 mũi trinh sát, một mũi truy tìm tung tích nạn nhân, mũi còn lại truy tìm hung thủ. Ban chuyên án đặt ra nghi vấn ban đầu nạn nhân mặc quần áo bộ đội liệu có phải là quân nhân? Hay chỉ là người qua đường bị sát hại?.

Công an tỉnh Thái Bình cũng đã thông báo nhận dạng, đặc điểm thi thể trên địa bàn toàn tỉnh và các tỉnh bạn, tổ trinh sát tìm kiếm danh tính nạn nhân cũng được điều động đi khắp các điểm công cộng như bến tàu, xe, tuy nhiên không thu được kết quả.

Nhiều ngày trôi qua vẫn chưa có ai đến nhận hoặc cung cấp những thông tin gì về nạn nhân. Các trinh sát như ngồi trên đống lửa, bởi vì chỉ có xác định được tung tích nạn nhân thì mới có thể tìm ra hung thủ.

Kẻ nhận vơ làm hung thủ để được giam gần nhà

Trong lúc vụ án tưởng chừng như vụ án rơi vào bế tắc thì các trinh sát nhận tin, ông Trần Văn Thành ở xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ, sau khi xem bức ảnh chụp nạn nhân đã òa khóc: "Con tôi đây, sao con lại chết khổ chết sở thế này? kẻ nào giết con, con ơi!...”.

Quá trình cung cấp thông tin cho cơ quan công an, ông Thành cho biết, con trai ông tên là Thanh đi đào đãi vàng ở miền ngược. Ngay lập tức hai trinh sát cùng ông Thành lên bãi đào vàng tận tỉnh Lai Châu để xác minh.

Khi lên đến bãi đào vàng, nhìn thấy cả trăm người, ông Thành lao tới, ôm chầm một thanh niên và gào lớn: "Con tôi đây rồi, nó không chết, cám ơn các anh công an...”. Vụ án lại tiếp tục rơi vào bế tắc.

Một thời gian sau, một người đàn ông ở xã Vũ Ninh huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ, là người có mảnh ruộng, hiện trường của vụ án, đến phòng Cảnh sát hình sự nộp 3 chiếc vỏ đạn ông nhặt được trên ruộng khi gặt lúa.

3 chiếc vỏ đạn được một người dân nhặt được tại hiện trường vụ án là tình tiết mới và vô cùng bất ngờ (Ảnh: Minh hoạ).

Đây là tình tiết mới vô cùng bất ngờ và quan trọng, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định đây là vỏ đạn súng ngắn K54. Lật lại hồ sơ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Ban chuyên án quyết định khai quật tử thi, khám nghiệm lại.

Kết quả giám định các vết thủng trên má tử thi trùng khớp với vỏ đạn do người đàn ông mang nộp.

Ban chuyên án kết luận nạn nhân bị bắn ở tầm gần bằng súng K54, do đó đã chuyển hướng điều tra nhưng vụ án vẫn dậm chân tại chỗ vì chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Trong lúc ra sức tìm kiếm thông tin về vụ án, các trinh sát nhận được thông tin từ Ban Điều tra hình sự Sư đoàn 333 Đắk Lắk về việc, V.V.T., (SN 1960), quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ đi công nhân quốc phòng năm 1977, đóng tại C8, E717.

Tháng 8/1981, T. bỏ ngũ về địa phương. Tháng 12/1981, trở lại đơn vị và đã 2 lần trộm cắp thuốc trừ sâu. Khi bị bắt T. khai cuối tháng 10/1981, khi bỏ về địa phương, y đã dùng súng AK bắn chết một anh bộ đội ở Cống Trắng để cướp tài sản.

Lập tức T. bị di lý về Thái Bình. Trong trại giam, trái với việc ăn năn hối cải, T. lại tỏ ra phấn khởi, lời khai đầy mâu thuẫn. Qua đấu tranh, T. khai thật, y không giết ai cả, đơn giản chỉ là muốn được giải về giam ở gần nhà, tiện cho việc gia đình thăm nom.

Vậy là vụ án một lần nữa lại đi vào ngõ cụt…

(Còn tiếp).