Cháu trai 2 lần lên kế hoạch giết hại bác ruột tại nhà

Ngày 30/7, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1955, trú tại thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yê. Theo trình báo, hồi 19h ngày 28/7, bà Hiển phát hiện tại nhà tắm tầng 2 có người dùng dây điện kết nối điện từ ổ cắm điện 220V vào một thanh kim loại.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Yên đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra, xác minh.

Đến 22h ngày 28/7, công an huyện đã vận động đối tượng Nguyễn Văn Bàn (là cháu của bà Hiển), sinh năm 1992, trú tại thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yên ra đầu thú về hành vi Giết người.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện Tân Yên đã báo cáo, đồng thời trao đổi phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang để xem xét, điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bàn khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 2020 đến nay, gia đình Bàn gồm 4 người đến ở nhờ nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Hiển. Do mâu thuẫn cá nhân xảy ra trong quá trình chung sống, Bàn đã nảy sinh ý định giết bác ruột.

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 6, Bàn đã cho thuốc diệt chuột vào thức ăn của bà Hiển khiến bà Hiển bị ngộ độc, tuy nhiên do cấp cứu kịp thời nên bà Hiển không tử vong.

Đến ngày 28/7, Bàn chuẩn bị dây điện và thanh kim loại đấu nối vào trong ổ điện trong nhà tắm của bà Hiển với mục đích để bà Hiển chạm vào sẽ bị điện giật chết. Tuy nhiên, bà Hiển đã kịp thời phát hiện và nhanh chóng trình báo công an nên không có thiệt hại về người.

Hiện Công an huyện Tân Yên đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của Pháp luật.