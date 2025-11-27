Vụ án mạng giáp Tết Nguyên đán (kỳ 1): Cái chết của người phụ nữ độc thân

Năm 2012, tại xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), một người phụ nữ được phát hiện tử vong trong phòng ngủ với nhiều dấu hiệu của vụ án giết người cướp tài sản. Thời điểm xảy ra vụ án giáp Tết Nguyên đán nên người dân rất hoang mang, lo lắng.

Cái chết của người phụ nữ tốt bụng

Theo hồ sơ vụ án, sáng 10/12/2012, ông T. đến nhà bà V.T.L. (SN 1942), trú thôn Quang Trung, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, để mua chè. Đứng bên ngoài gọi mãi nhưng không thấy bà L. trả lời, nghĩ mình đến quá sớm nên ông T. quay về.

Nghe tiếng khách đến mua chè gọi bà L., vợ chồng bà T.T.V. là hàng xóm nhà bà L. thấy lạ, vì đáng ra giờ này bà L. đã dậy rồi. Bà V. liền bảo chồng chạy sang nhà bà L. gọi nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

Sốt ruột, chồng bà V. gọi vợ cùng sang nhà bà L. để kiểm tra. Khi hai vợ chồng bà V. bước vào căn buồng bà L. thường nằm, phát hiện bà L. nằm trên giường, chân co chân duỗi, đầu bị chăn, màn quấn chặt.

Ngỡ rằng bà L. bị ốm, trong lúc mê man đã quấn chăn màn lên đầu, bà V. vội vàng bỏ chăn màn ra thì kinh hãi phát hiện mặt bà L. bê bết máu, đã tử vong, cạnh đó là một khúc gỗ.

Sự việc được báo lên Công an huyện Đông Hưng cũ và Công an tỉnh Thái Bình cũ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình và huyện Đông Hưng cũ đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra xác minh ban đầu đã xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Theo những người hàng xóm, bà L. đã 70 tuổi, không chồng, không con, sống độc thân. Trước kia bà L. làm công nhân ở một nông trường chè thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghỉ hưu, bà L. về quê mua một mảnh đất làm nhà cạnh nhà anh trai bà là ông V.Q.P..

Mặc dù đã nghỉ hưu song còn khoẻ nên bà L. thường đi Tuyên Quang lấy chè về bán buôn cho khách ở Hải Phòng, Nam Định. Hai năm gần đây, do tuổi cao nên bà không đi nữa nhưng vẫn giao dịch buôn bán chè tại nhà.

Ngôi nhà nơi bà V.T.L. sinh sống (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cũ).

Công an thu thập được thông tin, sau nhiều năm buôn bán, bà cũng tích cóp được ít nhiều tài sản. Mặc dù buôn bán, có của ăn, của để nhưng bà L. vẫn giữ nếp sống tiết kiệm. Tuy nhiên bà rộng rãi, tốt tính với mọi người; anh em trong gia đình, bà con hàng xóm ai khó khăn gì thường được bà giúp đỡ, cho vay tiền mà không tính toán thiệt hơn.

Tại thời điểm bà L. bị sát hại, bà đang cho nhiều người vay số tiền lên đến trên 400 triệu đồng và hơn 2 cây vàng.

Vụ án giết người, cướp tài sản

Vụ án xảy ra vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán nên người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng khi chưa tìm ra thủ phạm.

Việc điều tra hung thủ cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi thời gian xảy ra vụ án vào ban đêm, nạn nhân ở một mình, không có nhân chứng. Tài sản bị mất không xác định được cụ thể, chỉ có thể nhận định là tiền, vàng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, ban chuyên án đưa ra nhận định phải có từ 2 đối tượng trở lên tham gia gây án. Thủ phạm phải là người biết rất rõ địa hình, có khả năng là người thân quen nạn nhân và mục đích chính là giết người cướp tài sản.

Trong đó, ban chuyên án đã đưa Vũ Quý Huyên (SN 1976), cháu ruột của nạn nhân vào danh sách nghi can.

Bản thân Huyên là đối tượng nghiện ma túy, không có tiền, nhiều lần Huyên hỏi vay tiền cô mình là bà L.. Đã vài lần bà L. cho Huyên vay tiền và khuyên giải cháu nhưng đều không thành.

Nhiều lần sau đó, Huyên tiếp tục hỏi vay tiền nhưng bà L. kiên quyết không cho nên giữa hai cô cháu xảy ra mâu thuẫn. Không ít lần Huyên hằn học đe doạ sẽ giết bà L..

Khi vụ án đang trong quá trình điều tra thì Vũ Quý Huyên bị Công an huyện Đông Hưng cũ bắt giữ về hành vi tàng trữ chất ma túy, sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng xử phạt 7 năm tù, thi hành án tại trại giam Ninh Khánh tỉnh Ninh Bình (Bộ Công an).

Vũ Quý Huyên bị Công an huyện Đông Hưng cũ bắt giữ về hành vi tàng trữ chất ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình cũ).

Nghi án số một đã đi tù song vụ án vẫn được các điều tra viên tỉ mỉ điều tra, xác minh theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cũ.

Ban chuyên án đã huy động và chỉ đạo các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm cùng các lực lượng rà soát, xác minh hàng nghìn đối tượng và các mối quan hệ của nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên... nhưng vẫn chưa có kết quả.

(Còn tiếp).