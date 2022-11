Người phụ nữ bán cá bị giết lúc rạng sáng và lời khai "lạ" của bà bạn thân

Theo trình báo của Trần Thị Thêm (40 tuổi, ở xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và người nhà bà V.T.N. (43 tuổi), bà N. bị 2 người đàn ông sát hại và bị cướp tài sản. Khi đó, nạn nhân đi cùng Thêm nhưng điều kỳ lạ là bà N. bị giết còn Thêm thì bình an thoát nạn, không hề nhận bất kỳ một thương tích nào.

Vụ án mạng lúc rạng sáng

Đêm 17, rạng sáng 18/12/2018, bà V.T.N. rời khỏi nhà, báo với gia đình là được Thêm gọi rủ đi bán cá. Đến 3h, Thêm một mình quay lại nhà bà N., thái độ hốt hoảng, khóc lóc. Người phụ nữ 40 tuổi đập cửa, gọi người nhà bà N., thông báo 2 người vừa bị 2 đối tượng lạ mặt chặn đường, dùng hung khí tấn công để cướp tài sản.

Ngay lập tức, người nhà bà N. chạy ra hiện trường tại cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, đưa bà N. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng. Vụ việc sau đó được trình báo với Công an huyện Lục Nam.

Hiện trường vụ án.

Từ những thông tin ban đầu, cảnh sát địa phương nhận định đây có thể là một vụ Giết người, Cướp tài sản có tính chất nghiêm trọng, phức tạp nên báo cáo với Công an tỉnh Bắc Giang. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh sau đó chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Nam vào cuộc điều tra vụ án.

Nhân chứng duy nhất lúc đó là Trần Thị Thêm được lực lượng chức năng triệu tập để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở, Thêm khai rạng sáng 18/12, bà ta rủ bà N. đi đến chợ đêm nhập cá để mang về bán. Cả 2 người đều có sạp bán cá tại chợ và quen biết nhau từ lâu. Khi đi đến gần đập Hố Trúc, cả 2 bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt đi từ đằng sau áp sát rồi chặn đầu.

Theo lời kể của Thêm, bà N. khi đó đeo khuyên tai vàng nên bị các đối tượng giật. Khi cả 2 phản kháng, đồng thời hô hoán kêu cứu thì 2 kẻ cướp rút hung khí là con dao cứa cổ bà N., đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thêm khi đó kịp chạy thoát và đi thẳng đến nhà của bà N. báo tin.

Suốt quá trình làm việc với cán bộ điều tra, Thêm thể hiện sự hoảng sợ, đi kèm là thái độ thương xót cho nạn nhân. Bà ta liên tục bật khóc khi nói về tình tiết vụ án và mối quan hệ với bà N.

Theo đó, Thêm khai bản thân và bà N. coi nhau như bạn thân, chưa từng có mâu thuẫn hay khúc mắc vào với nhau, kể cả trong đời sống sinh hoạt và công việc kinh doanh. Người phụ nữ này còn chia sẻ với cán bộ rằng rất ân hận khi không thể cứu người bạn thân của mình.

Lời khai mâu thuẫn

Trong khi lấy lời khai của Thêm và những người liên quan, lực lượng chức năng đồng thời tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân. Tuy nhiên, khuyên tai và điện thoại của bà N. không còn. Tại nơi xảy ra án mạng, cơ quan chuyên môn không thu được nhiều dấu vết do hiện trường đã bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết. Về phía nạn nhân, bà N. được kết luận tử vong do các vết dao đâm vào ngực và cứa vào cổ.

Qua rà soát, vị trí nạn nhân bị sát hại rất vắng vẻ, ít người qua lại, đặc biệt lại diễn ra lúc rạng sáng nên không có ai chứng kiến vụ án ngoài Thêm. Khai thác lai lịch, các mối quan hệ của nạn nhân cũng không giúp cơ quan điều tra thu thập được thông tin gì đáng giá bởi bà N. có tính cách hòa đồng, hiền lành.

Trần Thị Thêm.

Tuy nhiên, điều khiến các cán bộ điều tra "lấn cấn" lại nằm ở chính lời khai của Trần Thị Thêm - người báo án đồng thời cũng được coi là "nạn nhân". Theo cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình phân tích lời khai của Thêm chỉ ra nhiều điểm không hợp lý, mâu thuẫn.

Cụ thể, lời khai của Thêm thể hiện trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc", bà ta vẫn quan sát và miêu tả lại được cho cán bộ điều tra về đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Thêm nói một trong 2 kẻ cướp có một hình xăm nhỏ là chữ, ở cổ tay. Đặt bản thân vào vị trí của Thêm, cán bộ điều tra cho rằng tình tiết này không phù hợp với tâm lý của người bình thường khi đối mặt với tình huống nguy hiểm. Ngoài ra, thời điểm xảy ra vụ án là lúc rạng sáng, rất tối nên việc Thêm quan sát được hình xăm ở cổ tay đối tượng là rất mâu thuẫn.

Một chi tiết khác mà cán bộ điều tra đặt nghi vấn là việc Thêm không bị bất kỳ thương tích nào dù theo mô tả, 2 đối tượng gây án rất manh động, ra tay dã man với bà N. Khi chất vấn Thêm về tình tiết này, bà ta nói được 2 kẻ cướp tha mạng vì bà cầu xin là đang có con nhỏ.

Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm hiện trường dù cơ bản là "khớp" với lời khai của Thêm nhưng khi đi vào chi tiết, cơ quan điều tra lại nhận thấy sự bất thường.

Đầu tiên, tin báo vụ án là giết người, cướp tài sản nhưng tại hiện trường không ghi nhận sự xáo trộn rõ ràng, người dân sống xung quanh hiện trường đều cho cùng một lời khai là không nghe thấy tiếng động lạ hay tiếng hô hoán nào.

Ngoài ra, kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng thể hiện rằng nạn nhân không bị giật khuyên tai mà dường như chủ động tháo trang sức, không phù hợp với lời khai của Thêm là bà N. bị giật. Thêm vào đó, thi thể của nạn nhân cũng không có dấu vết của sự giằng co, vật lộn dù lời khai của Thêm thể hiện nạn nhân đã phản kháng 2 đối tượng cướp tài sản.

Vụ án giờ đây chuyển hướng điều tra mới.

* Kỳ 2: Giết bạn thân vì nghe lời thầy bói phải tìm người "thế mạng"