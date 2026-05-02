Vụ án học trò sát hại cô giáo cũ (kỳ 1): Vị khách bí ẩn

Cách đây 19 năm, một giáo viên cấp 2 ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (cũ), nay là xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, bị học trò cũ sát hại dã man tại nhà riêng. Vụ án gây chấn động cả vùng quê thời điểm bấy giờ.

Tiếng kêu cứu của người cháu ruột

Theo hồ sơ vụ án, tối 16/3/2007, cháu Đ.B.C. lao ra khỏi nhà cô giáo N.T.L. (SN 1972), ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn cũ. Vừa chạy ra khỏi nhà, cháu C. trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, gọi người hàng xóm chỉ tay về phía nhà mợ mình thảng thốt “Mợ và em cháu…”.

Nghi có chuyện chẳng lành, những người hàng xóm lao đến nhà cô giáo N.T.L. kiểm tra thì kinh hãi phát hiện cô giáo L. đã bị sát hại tại nhà, cháu P.H.A. con trai cô giáo cũng bị thương nặng chỉ còn thoi thóp thở.

Vụ án mạng xảy ra tại nhà cô giáo cấp 2 (Ảnh minh họa: AI).

Nhận tin báo, Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình đã đến hiện trường đưa cháu P.H.A. đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện số tài sản của gia đình nạn nhân bị mất gồm: 1 dây chuyền 3 chỉ, 3 nhẫn gắn mặt đá, 1 lắc tay vàng, 1 dây chuyền 10 chỉ do Hàn Quốc sản xuất, 1 nhẫn vàng 5 chỉ... Ngoài ra chiếc xe máy nhãn hiệu Attila của nạn nhân cũng đã biến mất.

Từ những chứng cứ, kết quả khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan công an xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động và liều lĩnh. Ngay lập tức, các trinh sát được tung ra để truy tìm manh mối vụ án.

Người thanh niên bí ẩn

Theo lời khai của cháu Đ.B.C., khoảng 20h30 tối 16/3/2007, trời có mưa phùn, mẹ con chị L. ở trong buồng dưới tầng 1 xem tivi, cháu C. nằm ngủ trên tầng 2. Lúc này, chó sủa liên hồi, biết là có người tới nhà mình, cô giáo L. ra mở cửa thì có một thanh niên xông vào.

Từ tầng 2 nhìn xuống, C. đoán người thanh niên này chừng 20 tuổi, tóc dài xịt gôm rất sành điệu, bên ngoài mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo phông màu xanh có hình con rồng màu trắng...

Khi người thanh niên này bước vào nhà được vài giây, C. nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, người này vung dao đâm liên tiếp vào người cô giáo L.. Cháu P.H.A. (con trai cô L.) còn đang ngơ ngác cũng lập tức bị gã thanh niên này dùng dao đâm gục tại chỗ.

Biết là mợ và em họ đã bị sát hại, C. nhanh trí nấp vào một xó tối để kẻ thủ ác không nhìn thấy. Tên sát thủ không biết còn có C. ở nhà nên sau khi sát hại hai mẹ con cô L. đã lập tức đi lục soát tất cả các phòng trong nhà. Xong xuôi, hắn xuống nhà vệ sinh rửa tay. Trước khi rời đi, hắn còn tắt hệ thống điện, khóa cửa ngoài và lấy đi chiếc xe máy Attila màu trắng.

Ngoài nhiều tài sản như vàng, chiếc xe máy nhãn hiệu Attila màu trắng của nạn nhân cũng biến mất (Ảnh minh họa: AI).

Ngay sau khi hung thủ rời đi, cháu Đ.B.C. mới chạy ra ngoài kêu cứu với hàng xóm.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, rất có thể hung thủ là người quen biết với nạn nhân, biết chồng nạn nhân đang đi lao động nước ngoài, ở nhà chỉ có hai mẹ con nên ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Công an rà soát toàn bộ những mối quan hệ của gia đình nạn nhân và các đối tượng cộm cán ở địa phương nhưng tung tích hung thủ vẫn chưa hé mở, Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi thông báo truy tìm đối tượng và tang vật của vụ án tới Công an các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp truy tìm thủ phạm.

(Còn tiếp).