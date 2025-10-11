Vụ 2 tàu cá chìm trong bão: Công an điều tra dấu hiệu tội phạm

Ngày 11/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý, làm rõ vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy, liên quan đến 2 tàu cá gặp nạn tại cửa sông Gianh (Quảng Trị).

Như Dân trí đã thông tin, tối 28/9, tại khu neo đậu truyền thống của ngư dân ở phường Bắc Gianh (Quảng Trị), giữa mưa bão gió giật mạnh, tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS bị đứt dây neo, trôi dạt rồi chìm ở cửa sông Gianh.

Tàu cá gặp nạn được tìm thấy (Ảnh: Tiến Thành).

Thời điểm gặp nạn, trên 2 tàu có 13 thuyền viên, trong đó 4 người bơi được vào bờ, 9 người khác mất tích. Sau đó, 4 thi thể nạn nhân được tìm thấy, còn 5 thuyền viên mất tích.

Liên quan đến công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu BV-92756-TS dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị). Khi được phát hiện, con tàu bị lật úp, một phần đáy nhô lên mặt nước.