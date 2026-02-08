Vụ 2 đường dây thuốc giả: Thực phẩm giảm cân chứa chất cấm gây đột quỵ

Liên quan đến 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm thuốc giả (Ảnh; Công an Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong số các sản phẩm bị thu giữ có một số loại thực phẩm giảm cân chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ, suy tim.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi mua thuốc cũng như thực phẩm chức năng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài.

Người tiêu dùng cần hết sức thận trọng trước các chương trình giảm giá “sốc”, khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín và có đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Các thiết bị, máy móc làm thuốc giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Để bảo vệ sức khỏe người dân, chuyên án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng, thu hồi triệt để các sản phẩm giả đang lưu thông trên thị trường.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Hai đường dây này do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

4 trong số 26 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các đối tượng trong hai đường dây có phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng đã thiết lập một quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.