Vụ 2 đường dây thuốc giả: Thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá 2 đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trong 2 đường dây này có phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi. Để qua mặt người tiêu dùng và cơ quan chức năng, chúng đã thiết lập một quy trình sản xuất, tiêu thụ khép kín.

Các đối tượng chủ yếu lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sự thiếu hiểu biết, hạn chế kiến thức trong việc phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân, đặc biệt là nhóm khách hàng cao tuổi và phụ nữ.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Các sản phẩm là thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại; thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang, cân bằng nội tiết tố nữ; cùng các sản phẩm tăng chiều cao, bổ sung DHA có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ được quảng cáo từ Mỹ, Nhật Bản, Úc…

Chúng mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, thuê nhà xưởng, nhân công, đầu tư dây chuyền, máy móc hiện đại để sản xuất, buôn bán các mặt hàng giả là thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh như Glucosamine, Collagen Biontin, DHA Plus, GH Creation, Viên nám Glutathion 600, Profeessor’s Pill (thường gọi là khớp xanh), Mujarhabat Kapsul (khớp đỏ)...

Các địa điểm sản xuất thường được thuê tại khu vực vắng người qua lại, xa khu dân cư. Công nhân sản xuất chủ yếu là anh em, người thân hoặc người quen của các đối tượng tại nhiều địa phương khác nhau.

Cảnh sát khám xét bên trong cơ sở sản xuất thuốc giả (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong quá trình sản xuất, các đối tượng sử dụng máy trộn nguyên liệu, chia viên, ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm. Sau đó, chúng tiêu thụ hàng hóa thông qua các kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, tài khoản TikTok, Shopee… bằng hình thức livestream (phát trực tiếp) quảng cáo, gắn các đường link dẫn đến trang bán hàng được giới thiệu là chính hãng để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Thực chất đây đều là các trang giả mạo thương hiệu.

Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê người livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo hình ảnh chuyên nghiệp, từ đó thu hút sự quan tâm, theo dõi rất lớn từ người tiêu dùng.

Khi khách đặt mua, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị trung gian với hành trình vận đơn phức tạp. Người bán không công khai hoặc chỉ để mờ thông tin kho hàng, gây khó khăn cho người mua trong việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Các đối tượng thường xuyên tung ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee…, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thuốc chữa bệnh với quy mô lớn hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công đoạn sản xuất, đóng gói hoàn thiện sản phẩm thuốc giả (Ảnh; Công an Thanh Hóa).

Hai đường dây này do Nguyễn Mạnh Tú (SN 1992), Nguyễn Văn Xuân (SN 1995) và Nguyễn Đức Minh (SN 1990), cùng trú tại thành phố Hà Nội, cầm đầu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; cùng 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất và hoàn thiện sản phẩm.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.