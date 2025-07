Vợ phát hiện chồng tử vong tại công trình làm đường ở TPHCM

Ngày 24/7, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở công trình xây dựng, nạn nhân là Đ.V.C. (35 tuổi).

Khu vực anh C. tử vong (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, sau một đêm mất liên lạc với chồng, vợ của anh C. đã đi tìm người này. Khi đến công trình thi công đường An Thạnh 63-64, đoạn bên cạnh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Thuận An (TP Thuận An, Bình Dương cũ), người phụ nữ phát hiện chiếc xe máy của anh C. để tại đây.

Người phụ nữ đi kiểm tra xung quanh và phát hiện chồng tử vong ở miệng hố công trình, bên cạnh có một máy bơm nước.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Anh C. là công nhân đang thi công đoạn công trình nói trên. Chiều 23/7, anh C. đến đây kéo dây điện để bơm nước ra khỏi các hố công trình.